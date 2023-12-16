США шукають спосіб конфіскувати заморожені активи РФ - FT

Західні країни активно вивчають шляхи конфіскації заморожених російських активів на користь України. Про це пише британське ділове видання Financial Times (FT) у суботу, 16 грудня.

За даними видання, в останні тижні США в окремих переговорах займають наполегливішу позицію щодо конфіскації цих активів. Неназваний офіційний представник США розповів FT, що Вашингтон веде активні перемовини щодо використання російських активів і вважає, що рішення потрібно ухвалити в короткий термін.

Питання про конфіскацію активів РФ може обговорити G7

На засіданнях країн Великої сімки (G7) США стверджують, що існує шлях до конфіскації активів, який "відповідає міжнародному праву". Це питання, можливо, буде обговорено на саміті лідерів G7, який проведуть на тлі дворіччя початку війни Росії проти України, пишуть автори статті в FT.

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"Члени Великої сімки та інші держави можуть конфіскувати активи Росії як контрзаходи, щоб спонукати Росію припинити агресію", - йдеться в одному з американських урядових документів, з яким ознайомилася редакція Financial Times.

ЄС: Законного способу вилучення російських активів немає

Влітку 2023 року робоча група Євросоюзу дійшла висновку, що законного способу вилучення активів РФ немає. Після того в ЄС зосередилися на вивченні варіантів реінвестування заморожених коштів, щоб передавати отриманий таким чином прибуток на відновлення України.

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Financial Times зазначає, що пожвавлення переговорів спричинило те, що в останні тижні зірвалося виділення двох пакетів фінансової допомоги для України - 60 мільярдів з боку США через протидію республіканців у Конгресі та 50 мільярдів з боку Євросоюзу через незгоду з виділенням цієї суми прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

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У західних країнах після початку повномасштабної російської агресії проти України заморожено близько 300 мільярдів доларів резервів Центрального банку Росії.