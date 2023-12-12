ЄК представила перший крок для використання активів РФ

Єврокомісія пропонує уповноважити фінкомпанію Euroclear реєструвати доходи від активів РФ і забезпечувати, щоб вони не розподілялися між акціонерами. Цю пропозицію мають одноголосно затвердити члени ЄС.

Європейська Комісія у вівторок, 12 грудня, винесла на розгляд держав-членів ЄС перші пропозиції, які можуть уможливити використання доходів від заморожених російських державних активів для фінансування відновлення України.

"З часом ці активи генерували все більше і більше ліквідності. Деякі облігації принесли дохід у вигляді дивідендів, термін погашення деяких цінних паперів закінчився, і основна сума перетворилася на готівку", - розповів чиновник ЄС, цитує агенція dpa. Згідно з представленою у вівторок першою пропозицією ЄК, управлятиме цими доходами і реєструватиме їх у спеціальній системі бухгалтерського обліку компанія з надання фінансових послуг Euroclear з головним офісом у Бельгії, і їй буде заборонено розподіляти їх між акціонерами або іншими третіми сторонами, сказав чиновник.

Країни ЄС повинні ретельно вивчити і одноголосно схвалити цю пропозицію, перш ніж Єврокомісія зможе запропонувати подальші кроки щодо використання прибутків від заморожених російських державних активів для України.

Читайте також: США закликають ЄС використовувати активи РФ для допомоги Україні - WP

За оцінками компанії Euroclear, яка управляє 90 відсотками заморожених у ЄС російських активів, за перші дев'ять місяців 2023 року надходження, пов'язані з накладеними на РФ санкціями ЄС, склали близько 3 мільярдів фунтів стерлінгів. Як використовувати заморожені російські активи, вже давно є предметом дискусій в ЄС. Арешт самих активів і надання їх у розпорядження України вважається складним завданням як з юридичної, так і з політичної точки зору. Деякі країни ЄС також занепокоєні тим, що арешт активів суверенної держави може створити прецедент з потенційно небажаними наслідками.

27 жовтня після інтенсивного обговорення теми законного використання для відновлення України заморожених на території ЄС російських активів на саміті ЄС в Брюсселі 27 країн ЄС попросили Європейську Комісію та зовнішньополітичну службу Євросоюзу представити робочі пропозиції. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила, що вартість іммобілізованих активів РФ у Євросоюзі оцінюють у 211 мільярдів євро. "Ми всі згодні з тим, що Росія повинна заплатити за завдані Україні збитки, - сказала вона за підсумками саміту. - Тож наступний крок - конкретна пропозиція".