США розширять санкції проти РФ ще на 500 осіб і компаній

У зв'язку із загибеллю Олексія Навального і війною в Україні США підготували пакет санкцій щодо Росії. Під обмеження потраплять понад 500 фізосіб і компаній, які допомагають російським ВПК та контрабанді.

Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 23 лютого, додадуть до санкційного списку понад 500 фізичних і юридичних осіб з Росії та інших країн.

Як повідомив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо в інтерв’ю агенції Reuters , обмеження будуть націлені на російський військово-промисловий комплекс (ВПК) і компанії в третіх країнах, які допомагають Росії імпортовувати підсанкційні товари. За словами Адеємо, цей крок є реакцією США на війну РФ проти України та смерть лідера опозиції Олексія Навального.

"Санкції та експортний контроль спрямовані на те, щоб уповільнити Росію, що ускладнить їй ведення війни в Україні", - наголосив посадовець. Водночас Аднємо зауважив, що Конгрес США повинен надати Україні необхідні ресурси і зброю.

Розробку нового пакета санкцій США координували з європейськими партнерами, уточнив неназваний американський чиновник у коментарі для CNN .

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Нагадаємо, напередодні координатор зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки США Джон Кірбі анонсував нові санкції проти Росії у зв'язку зі смертю Навального та війною проти України.

22 лютого президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрівся з Юлією та Дарією Навальними та висловив співчуття у зв'язку їхньою важкою втратою.