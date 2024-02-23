США розширять санкції проти РФ ще на 500 осіб і компаній

США розширять санкції проти РФ ще на 500 осіб і компаній23 лютого 2024 р.
Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 23 лютого, додадуть до санкційного списку понад 500 фізичних і юридичних осіб з Росії та інших країн.
Як повідомив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо в інтерв’ю агенції Reuters, обмеження будуть націлені на російський військово-промисловий комплекс (ВПК) і компанії в третіх країнах, які допомагають Росії імпортовувати підсанкційні товари. За словами Адеємо, цей крок є реакцією США на війну РФ проти України та смерть лідера опозиції Олексія Навального.
"Санкції та експортний контроль спрямовані на те, щоб уповільнити Росію, що ускладнить їй ведення війни в Україні", - наголосив посадовець. Водночас Аднємо зауважив, що Конгрес США повинен надати Україні необхідні ресурси і зброю.
Розробку нового пакета санкцій США координували з європейськими партнерами, уточнив неназваний американський чиновник у коментарі для CNN.
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Нагадаємо, напередодні координатор зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки США Джон Кірбі анонсував нові санкції проти Росії у зв'язку зі смертю Навального та війною проти України.
22 лютого президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрівся з Юлією та Дарією Навальними та висловив співчуття у зв'язку їхньою важкою втратою.