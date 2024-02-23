Президент США висловив співчуття дружині та дочці Олексія Навального у зв'язку зі смертю політика та запевнив, що справа російського опозиціонера житиме.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрівся з Юлією та Дарією Навальними та висловив співчуття у зв'язку їхньою важкою втратою. Про це сам президент США повідомив у соцмережі Х у четвер, 22 лютого. Де саме відбулася зустріч, Байден не уточнив. "Спадок мужності Олексія житиме в Юлії та Даші, а також у незліченних людях по всій Росії, які борються за демократію та права людини", - написав президент США.

Юлія Навальна продовжить справу чоловіка

19 лютого вдова Олексія Навального випустила звернення на каналі політика на YouTube. У ньому вона пообіцяла продовжити справу покійного чоловіка. У ролику Юлія Навальна закликала росіян до подальшої боротьби, "більше, відчайдушніше, лютіше, ніж раніше". Крім того, вона пообіцяла невдовзі розповісти, через що вбили Олексія.

20 лютого команда Олексія Навального опублікувала текст звернення Юлії Навальної до Ради Європейського Союзу із закордонних справ. У ньому вдова російського опозиціонера подякувала представникам ЄС за підтримку та підтвердила намір продовжувати справу чоловіка.

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Наприкінці звернення вона представила три "пропозиції від імені Росії Олексія Навального". Перша з них - не визнавати результатів президентських виборів у РФ, які проведуть у березні. Друга - посилити санкційний тиск на режим Путіна. Третя - допомогти росіянам, які "біжать від війни та диктатури".

Від матері Навального погрозами вимагають таємного похорону сина

Мати Олексія Навального Людмила Навальна розповіла у відеозверненні 22 лютого, що їй показали тіло сина і з погрозами вимагають від неї погодитись на таємне поховання без прощання. "Вони хочуть, щоб це було зроблено таємно без прощання, хочуть привести мене на околицю цвинтаря до свіжої могили й сказати "ось тут лежить ваш син". Я на це не згодна, я хочу, щоб і у вас, кому Олексій дорогий, кого його смерть стала особистою трагедією, була нагода з ним попрощатися", - заявила Людмила Навальна.

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У медичному висновку про смерть Олексія Навального, показаному його матері, сказано, що "причини смерті є природними", повідомила речниця політика Кіра Ярмиш. Про смерть Навального у колонії влада РФ повідомила 16 лютого. Що конкретно спричинило загибель російського політика, невідомо досі.

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