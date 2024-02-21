ЄС погодив 13-й пакет санкцій проти РФ

Погоджений пакет обмежувальних заходів проти РФ стане одним з "найбільш всеосяжних на сьогодні", кажуть у Брюсселі. Це вже буде 13-й пакет санкцій проти РФ.

Європейський Союз (ЄС) погодив новий - 13-й - пакет санкцій проти Росії. Як повідомило в середу, 21 лютого, представництво Бельгії, що нині головує в ЄС, було досягнуто принципової домовленості між постійними представниками країн-членів ЄС.

13-й пакет санкцій є одним з "найбільш всеосяжних на сьогодні", йдеться в повідомленні.

Офіційне рішення щодо цього пакета санкційних обмежень проти РФ за письмовою процедурою очікується 24 лютого до другої річниці початку повномасштабного нападу Росії на Україну.

AFP: Під санкції ЄС потраплять фірми з КНР і міністр оборони КНДР

Проєкт пропозиції, з яким раніше ознайомилося агентство AFP, передбачав обмеження експорту для трьох фірм материкового Китаю за постачання оснащення російським військовим, а також внесення до чорного списку міністра оборони Північної Кореї за постачання ракет до Москви.

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Водночас, як повідомила агенція Reuters, новий санкційний пакет передбачає додавання до підсанкційного переліку майже 200 юридичних та фізичних осіб, але не містить жодних нових секторальних заходів.

Затверждені заходи спрямовані зокрема на обмеження доступу російської оборонної промисловості до компонентів для виробництва безпілотників, повідомили dpa дипломати ЄС.

Як повідомили джерела DW в Євросоюзі, головне завдання цього пакета - запобігти обходу санкцій третіми країнами та компаніями.

Нагадаємо, ЄС затвердив 12-й пакет санкції проти РФ у грудні 2023 року.

