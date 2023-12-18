Євросоюз затвердив 12-й пакет санкцій проти Росії

Нові санкції ЄС передбачають заборону на імпорт алмазів з РФ, обмеження на торгівлю чавуном та виробами з алюмінію. Також запроваджені заходи для запобіганню реекспорту товарів і технологій для ВПК і обходу санкцій.

Рада Європейського Союзу у понеділок, 18 грудня, схвалила 12-й пакет санкцій проти Росії, йдеться у повідомленні органу.

Санкції, зокрема, передбачають пряму і непряму заборону на імпорт алмазів з 1 січня 2024 року, а також непряму заборону на імпорт російських діамантів, що обробляються в третіх країнах (зокрема, використовуються у ювелірних виробах), яка впроваджуватиметься поетапно з 1 березня по 1 вересня 2024-го.

Також запроваджені додаткові обмеження на імпорт чавуну й шпігеля (дзеркального чавуну), мідних дротів, алюмінієвих дротів, фольги, труб і прокату. За оцінками ЄС, вартістю імпорту цих товарів становить 2,2 мільярда євро на рік. Крім того, запроваджується заборона на імпорт скрапленого пропану з 12-місячним перехідним періодом.

До переліку країн-партнерів, які застосовують обмежувальні заходи щодо імпорту чавуну та сталі з РФ та заходи з контролю за імпортом, додана Швейцарія.

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Заборона на реекспорт військових товарів і технологій

Нові санкції передбачають вимогу для європейських експортерів на рівні договорів забороняти реекспорт до Росії, або для використання в РФ особливо чутливих товарів і технологій під час продажу їх до третіх країн.

Це стосується компонентів, які використовуються в російських військових системах, знайдених на полі бою в Україні, або критичних для розробки, виробництва чи використання цих російських озброєнь

Крім того, розширено список заборонених товарів, що можуть сприяти розвитку російського військово-промислового комплексу. До нього включено хімічні речовини, літієві батареї, термостати, двигуни постійного струму та серводвигуни для безпілотників, верстати та деталі машин.

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Посилення чинних обмежень

Щоб запобігти обходу раніше запроваджених санкцій, ЄС поширив заборону на транзит територією Росії на всі товари військового призначення. Крім того, громадянам РФ заборонили володіти, контролювати або займати будь-які посади в керівних компаній, які надають криптовалютні послуги росіянам.

Європейські компанії, засновані росіянами, або резидентами РФ, відтепер будуть зобов'язані повідомляти про переказ коштів за межі Євросоюзу.

Також запроваджені жорсткіші вимоги щодо дотримання цінових обмежень на нафту. Посилено механізм обміну інформацією, що має дозволить краще ідентифікувати судна та організації, які намагаються обійти ці обмеження. Крім того, від компаній з ЄС відтепер вимагатимуть повідомляти про продаж танкерів.

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Розширення індивідуальних санкцій

Також Рада ЄС вирішила включити до санкційних списків "значну кількість" фізичних та юридичних осіб. До переліку тих, хто безпосередньо підтримує ВПК Росії у війні проти України, додано 29 нових суб'єктів. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти розвитку російського військового комплексу.

Низка з цих суб'єктів походять із третіх країн, але беруть участь в обході торгових обмежень, інші - це російські організації, що беруть участь у розробці, виробництві та постачанні електронних компонентів для ВПК РФ.

Санкції набудуть чинності після того, як будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС. В Раді пообіцяли, що це станеться незабаром.

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