В ЄС домовилися про криміналізацію порушення санкцій

Рада Європейського Союзу (ЄС) і Європарламент у вівторок, 12 грудня, досягли згоди щодо директиви про кримінальну відповідальність за порушення санкцій ЄС та конфіскацію майна, нажитого злочинним шляхом.

Як повідомила пресслужба Ради ЄС , директива, у разі її остаточного ухвалення, передбачає, що країни-члени повинні будуть визначати певні дії як кримінальні злочини. А саме: допомога підсанкційним особам обходити заборону на в'їзд, торгівля підсанкційними товарами і проведення транзакцій з підсанкційними державами чи організаціями. Також кримінальним злочином вважатиметься надання фінансових послуг або здійснення фінансової діяльності, які заборонені чи обмежені, та приховування права власності на кошти або економічні ресурси підсанкційними особами або організаціями.

Крім того, як наголосили в пресслужбі Ради ЄС, торгівля військовими товарами становитиме кримінальний злочин не лише у разі навмисного вчинення, але й у випадку грубої недбалості. "Ця директива гарантує, що ті, хто порушує або обходить санкції ЄС, будуть притягнуті до відповідальності. Особливого значення це набуває в контексті загарбницької війни Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

За порушення директиви передбачена відповідальність. Для фізичних осіб це може бути штраф або позбавлення волі на строк від одного до п'яти років. Для юридичних осіб передбачена заборона вести бізнес і анулювання дозволів.

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У ЄС хочуть посилити конфіскацію злочинних активів

Крім того, Рада ЄС та Європейський парламент досягли політичної згоди щодо закону ЄС про конфіскацію активів, нажитих злочинним шляхом. Так, законопроєкт пропонує зобов'язати держав-членів ЄС забезпечити відповідні органи, які здійснюватимуть відстеження, ідентифікацію, заморожування, конфіскацію та управління майном, що отримано злочинним шляхом, "кваліфікованим персоналом і відповідними фінансовими та технологічними ресурсами".

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"Директива стосуватиметься широкого кола злочинів, таких як організована злочинність, тероризм, торгівля людьми та торгівля наркотиками", - йдеться у повідомленні . При цьому запропоновані правила також застосовуватимуться до порушення санкцій. У результаті доходи осіб і компаній, які отримують прибуток від обходу санкцій, конфіскуватимуться так само, як доходи торговців людьми чи наркокартелів, наголошують в Раді ЄС. У Брюсселі розраховують, що це підвищить потенціал держав-членів ЄС у боротьбі з організованою злочинністю.

Досягнута політична угода сторін тепер має бути схвалена Комітетом постійних представників країн ЄС (Coreper). Після схвалення законопроєкт офіційно затвердять у Раді ЄС і в Європейському парламенті.