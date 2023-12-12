ЗМІ: ЄС пом'якшили проєкт 12-го пакета санкцій щодо Росії

У проєкті нового пакета санкцій послаблений пункт про грошові перекази до Росії, продаж старих танкерів компаніям з РФ, а також про заборону реекспорту в Росію європейських товарів.

Країни ЄС близькі до погодження 12-го пакета санкцій щодо Росії, який планується запровадити за продовження війни проти України, повідомила в понеділок, 11 грудня, агенція Reuters з посиланням на чотири джерела. За їхніми даними, кілька запланованих штрафних заходів пропонують пом'якшити.

Зокрема, з проєкта зникла заборона на продаж уживаних танкерів компаніям із Росії чи інших країн, які можуть використовувати їх для обходу стелі цін на російську нафту. Одне з джерел Reuters повідомило, що середземноморські країни ЄС із великими судноплавними компаніями стурбовані тим, що ці заходи можуть поставити їх у невигідне конкурентне становище. У новій версії документа судноплавним компаніям тепер потрібно лише "звітувати" про такі продажі.

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У тексті 12-го пакета також більше немає пункту з вимогою про обов'язкове узгодження будь-якого переказу грошей з ЄС російським компаніям або фізичним особам, які мешкають у Росії. Наразі пропонується повідомляти національні регулятори ЄС про такі перекази на суму понад 100 тисяч євро.

У проєкті також змінено положення, згідно з яким планувалася зобов'язати європейські компанії включати в нові експортні контракти, що вже діють, пункт, що забороняє покупцеві реекспорт до Росії великої кількості товарів. Тепер цей пункт стосується лише товарів подвійного призначення та зброї. На контракти він поширюватиметься поетапно. У більшості країн Євросоюзу вважали, що широке застосування такої практики завдасть серйозної шкоди їхній зовнішній торгівлі, пише Reuters.

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Країнам ЄС не вдалося домовитися про те, чи слід звільнити від санкцій товари, які ввозяться до Євросоюзу росіянами для особистого користування, зокрема автомобілі з російськими номерами, зазначає агенція.