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Bloomberg: Нафту з РФ продають із порушенням "стелі цін"

Максим Сидоржевський | Олександр Дельфінов
2 год. тому

Західні компанії купують у Росії нафту марки Urals дорожче, ніж того вимагає встановлена G7 "стеля цін" у 60 доларів за барель.

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Нафтовий танкер у порту Новоросійська, жовтень 2022 року
Нафтовий танкер у порту Новоросійська, жовтень 2022 рокуФото: Vitaly Timkiv/SNA/IMAGO

Західні компанії закуповують російську  нафту  марки Urals із порушенням цінового обмеження, встановленого країнами Великої сімки на рівні 60 доларів за барель, повідомило в понеділок, 21 серпня, агентство Bloomberg із посиланням на неназване обізнане джерело.

За даними агентства, приблизно 40 відсотків усіх суден, які вивозять російську нафту з портів на Балтійському і Чорному морях, належать західним компаніям, які зобов'язані дотримуватися "цінової стелі", але багато судновласників і страховиків стверджують, що не мають змоги дізнатися точну ціну, за якою було продано вантаж. При цьому багато суден, що вивозять нафту з РФ, як і раніше, страхуються через Лондон, стверджується в матеріалі.

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Є сумніви в якості перевірки вантажів

Як уточнюється в публікації, західні компанії мають право працювати з російською нафтою за умови, що можуть підтвердити, чи була вона куплена за ціною не вище 60 доларів за барель. При цьому виникають сумніви в тому, наскільки якісно перевіряються вантажі і чому триває надання таких послуг. Власники суден і страховики намагаються з'ясувати, чи достатньо просто надати довідку про купівлю нафти з дотриманням "стелі цін". 

Середня ціна нафти Urals у липні становила 64,37 долара за один барель, але в реальності в балтійських і чорноморських портах РФ її ціна сягала 71 долара за барель.

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Порушення "цінової стелі" та продаж російської нафти

Як писало 18 серпня американське видання Wall Street Journal, США пригрозили можливим запровадженням санкцій проти турецьких компаній, що беруть участь у російській нафтоторгівлі. За інформацією WSJ, від початку вторгнення в Україну РФ вдалося збільшити свою частку на деяких світових нафторинках, наприклад, забезпечуючи зараз близько 40 відсотків імпорту нафти в Індію (до війни - 3 відсотки).

Раніше, у квітні, німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що значні обсяги російської нафти продають в обхід санкцій через порт Козьміно в Приморському краї, при цьому середня продажна ціна становила 73 долари за барель.

У грудні 2022 року британське видання Financial Times повідомляло, що Росія формує "тіньовий флот" із понад 100 старих танкерів для перевезення нафти до Індії, Китаю і Туреччини в обхід західних санкцій. 

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