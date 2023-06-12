Росія вперше поставила нафту Пакистану

Пакистан вперше отримав нафту з Росії. Перша партія прибула до пакистанського міста Карачі 11 червня, розвантаження контейнерів розпочнеться в понеділок, 12 червня.

Як повідомив прем'єр-міністр країни Шахбаз Шаріф, нафту придбали зі знижкою.

Наприкінці минулого року пакистанські видання писали, що офіційний Ісламабад просив у Москви знижку в 30-40 відсотків, однак переговори не увінчалися успіхом. За даними Express News, знижка, про яку могли домовитись, може становити до 18 доларів за барель.

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Нагадаємо, що 5 грудня 2022 року набула чинності стеля цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, запроваджена Європейським Союзом, країнами Великої сімки (G7) та Австралією через війну Росії проти України. Цього ж дня почало діяти ембарго ЄС на нафту, що поставляється з Росії морем, а також набуло чинності обмеження цін на російські нафтопродукти - на рівні 45 і 100 доларів за барель залежно від типу сировини.

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