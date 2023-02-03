ЄС і G7 впроваджують стелю цін на російські нафтопродукти

Стеля цін на нафтопродукти преміум-класу з РФ встановлена на рівні 100 доларів за барель, а на інші - 45 доларів за барель.

Посли країн Європейського Союзу у п'ятницю, 3 лютого, погодили пропозицію Європейської комісії щодо встановлення граничних цін на російські нафтопродукти, повідомила у Twitter головуюча в Європейському Союзі Швеція.

"Посли ЄС сьогодні схвалили обмеження цін на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС та партнерів на російську агресивну війну проти України", - йдеться у повідомленні головування у Twitter.

Максимальна ціна на нафтопродукти преміум-класу з РФ, такі як дизельне паливо, становитиме 100 доларів за барель, а на дешевші нафтопродукти, такі як мазут, - 45 доларів за барель, пише Reuters. Ще нещодавно дизельне паливо з РФ продавалося за цінами 110-130 доларів за барель, зауважує dpa.

Як зазначила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), обмеження наберуть чинності 5 лютого. "Ми повинні продовжувати позбавляти Росію засобів для ведення війни проти України, - написала вона у Twitter. - З G7 ми встановлюємо обмеження цін на ці продукти, скорочуючи доходи Росії, одночасно забезпечуючи стабільність глобальних енергетичних ринків".

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Обмеження доходів РФ

Це рішення стало наступним кроком для обмеження доходів Москви після запровадженого 5 грудня обмеження цін на російську нафту, яка транспортується морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель.

Згідно з цим рішенням, РФ може відвантажувати нафту до третіх країн морським шляхом, використовуючи танкери країн Великої сімки (G7) або ЄС, страхові компанії та кредитні установи, лише за умови, що вантаж купується за ціною, не вищою за встановлену верхню межу. Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії базуються в країнах G7 або Євросоюзу, обмеження ускладнює Росії можливість продавати свою нафту за вищою ціною. Стелі цін на нафту дотримуються країни G7, Євросоюз, Швейцаріяі Австралія.

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