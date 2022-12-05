Набули чинності цінові обмеження на російську нафту

Обмеження ціни на російську нафту, що транспортується морським шляхом, на рівні 60 доларів CША за барель набуло чинності в понеділок, 5 грудня. Узгодженого рівня максимальної ціни для російської танкерної нафти дотримуватимуться Євросоюз, країни Великої сімки та Австралія. Запроваджена стеля цін дозволяє відвантажувати російську нафту до третіх країн морським шляхом, використовуючи танкери країн G7 або ЄС, страхові компанії та кредитні установи, лише за умови, що вантаж купується за ціною, не вищою за встановлену верхню межу. Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії базуються в країнах G7 або Євросоюзу, обмеження може ускладнити Москві можливість продавати свою нафту за вищою ціною, пише Reuters.

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Утім, сама Росія, що досі була другим за обсягами експортер нафти у світі, заявила напередодні, що не піде на таке обмеження і не продаватиме нафту, що підпадає під нього, і навіть готова її скоротити видобуток. Дотепер продаж нафти й газу в Європу був одним з основних джерел валютних надходжень Росії.

У Москві готують контрзаходи

Як повідомило Reuters анонімне джерело, в Москві готують указ, що заборонить російським компаніям і трейдерам співпрацювати з країнами й компаніями, які керуватимуться новим лімітом. По суті, такий указ заборонить експорт нафти й нафтопродуктів до країн і компаній, які його застосовують.

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Утім, з огляду на те, що верхня цінова межа встановлена на рівні 60 доларів за барель, що не набагато нижче ринкового рівня, на якому торгується російська еталонна нафтова марка Urals, ЄС і країни G7 очікують, що Росія все-таки матиме стимул і надалі продавати нафту за такою ціною, отримуючи при цьому менші прибутки. ЄС і G7 переглядатимуть рівень цінової стелі кожні два місяці, і перший такий перегляд відбудеться в середині січня. За обмеженням на нафту послідує аналогічний захід щодо російських нафтопродуктів, який набуде чинності 5 лютого 2023 року, хоча рівень цього обмеження ще не визначений.

Днями президент України Володимир Зеленський розкритикував встановлене обмеження експортної ціни російської нафти у 60 доларів США за барель. Він не вважає таке рішення серйозним і назвав його "комфортним" для бюджету держави-терориста.