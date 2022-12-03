Київ різко критикує обмеження цін на російську нафту

На думку української влади, гранична ціна на російську нафту, встановлена Євросоюзом, країнами G7 та Австралією на рівні 60 доларів за барель, є занадто високою.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував встановленні обмеження експортної ціни російської нафти у 60 доларів США за барель. Він не вважає таке рішення серйозним і назвав його "комфортним" для бюджету держави-терориста.

"Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу, 3 грудня.

"Якщо обмеження ціни на російську нафту - 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів. Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій", - пояснив Зеленський.

Раніше цього дня керівник офісу президента України Андрій Єрмак також повідомив, що для "швидшого знищення економіки" РФ, граничну ціну потрібно було знизити до 30 доларів за барель.



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У РФ погрожують припинити постачання нафти країнам Заходу

Тим часом Москва відкидає обмеження ціни на нафту, встановлене західними партнерами України, і пригрозила припинити постачання країнам, які його схвалили. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росії необхідно проаналізувати ситуацію, перш ніж ухвалювати рішення про конкретні заходи у відповідь, але що вона не погодиться із граничною ціною на власну нафту.

Постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов повідомив у своєму Twitter, що "з цього року Європа буде жити без російської нафти". "Москва вже дала зрозуміти, що не буде постачати нафту тим країнам, які підтримують антиринкові обмеження цін", - написав він.

Австралія, Великобританія, Канада, Японія, США та 27 країн Європейського Союзу погодилися в обмежити суму, яку вони будуть платити за російську нафту, на рівні 60 доларів за барель. Ліміт набуде чинності в понеділок разом із ембарго ЄС на російську нафту, що транспортується морем.

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