G7 і Австралія підтримали граничну ціну на нафту з РФ

Мета обмеження ціни на нафту з РФ - скоротити прибутки Москви, необхідні для фінансування війни проти України, а також стабілізувати світовий енергетичний ринок.

Країни Великої сімки (G7) та Австралія підтримають узгоджену Європейським Союзом граничну ціну в 60 доларів за барель на російську нафту, що транспортується морським шляхом, ідеться у спільній заяві країн G7 та Австралії, оприлюдненій у ніч на суботу, 3 грудня.

Запровадження граничної ціни має вступити в силу з 5 грудня, або "невдовзі після цього". Передбачаються обмежені у часі винятки для транзакцій, пов'язаних із нафтою, яка завантажувалася на судно до 5 грудня.

Також планується, що з 5 лютого 2023 року будуть запроваджені граничні ціни на нафтопродукти російського походження. Їхній рівень оголосять окремо.

"Ми зобов'язуємося уважно стежити за ефективністю та впливом обмеження ціни. Ми будемо готові переглянути та скоригувати максимальну ціну відповідно до потреб", - наголошується в заяві.

Цілі обмеження ціни на російську нафту

За допомогою обмежень країни хочуть "не дати Росії отримати прибуток від її агресивної війни проти України", стабілізувати світовий ринок енергоносіїв та пом'якшити негативний вплив наслідків війни на найбідніші країни.

"У нашій юрисдикції будуть заборонені послуги наших постачальників, які дозволяють здійснювати морські перевезення нафти та нафтопродуктів російського походження по всьому світу - але з винятком для нафти та нафтопродуктів російського походження, які купуються за встановленою максимальною ціною або нижче", - зазначено в документі.

Водночас сторони наголошують, що залишаються віддані меті поступово витіснити російську нафту та продукти нафтопереробки з внутрішніх ринків.

Оцінка ефективності обмежень

Як заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) увечері 2 грудня, введення стелі цін на російську нафту "допоможе стабілізувати глобальні ціни на енергію" та "піде на користь країнам з економікою, що перебуває на стадії становлення, по всьому світу".

Міністерка фінансів США Джанет Єллен також привітала запровадження максимальної ціни на російську нафту. "Оскільки економіка Росії вже скорочується і бюджет стає все менш прибутковим, запровадження "стелі цін" негайно зменшить найважливіше джерело доходів (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна", - наголосила вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський називав виправданим рівень граничної ціни на російську нафту в 30 доларів за барель. "Звучать слова про рівень нібито в 60 чи 70 доларів. Безперечно, такі слова - це піддавки", - заявив він 25 листопада учасникам міжнародного симпозіуму "Європейська ідея" в Литві.

На нижчому граничному рівні також до останнього моменту наполягала Польща. Однак зрештою вона погодилась на 60 доларів за барель, висловивши переконання, що Брюссель натомість візьме до уваги пропозиції Варшави та країн Балтії щодо жорсткіших заходів проти РФ у наступному раунді санкцій.