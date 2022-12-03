G7 і Австралія підтримали граничну ціну на нафту з РФ

Запровадження граничної ціни має вступити в силу з 5 грудня, або "невдовзі після цього". Передбачаються обмежені у часі винятки для транзакцій, пов'язаних із нафтою, яка завантажувалася на судно до 5 грудня.
Також планується, що з 5 лютого 2023 року будуть запроваджені граничні ціни на нафтопродукти російського походження. Їхній рівень оголосять окремо.
"Ми зобов'язуємося уважно стежити за ефективністю та впливом обмеження ціни. Ми будемо готові переглянути та скоригувати максимальну ціну відповідно до потреб", - наголошується в заяві.
Цілі обмеження ціни на російську нафту
За допомогою обмежень країни хочуть "не дати Росії отримати прибуток від її агресивної війни проти України", стабілізувати світовий ринок енергоносіїв та пом'якшити негативний вплив наслідків війни на найбідніші країни.
"У нашій юрисдикції будуть заборонені послуги наших постачальників, які дозволяють здійснювати морські перевезення нафти та нафтопродуктів російського походження по всьому світу - але з винятком для нафти та нафтопродуктів російського походження, які купуються за встановленою максимальною ціною або нижче", - зазначено в документі.
Водночас сторони наголошують, що залишаються віддані меті поступово витіснити російську нафту та продукти нафтопереробки з внутрішніх ринків.
Оцінка ефективності обмежень
Як заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) увечері 2 грудня, введення стелі цін на російську нафту "допоможе стабілізувати глобальні ціни на енергію" та "піде на користь країнам з економікою, що перебуває на стадії становлення, по всьому світу".
Міністерка фінансів США Джанет Єллен також привітала запровадження максимальної ціни на російську нафту. "Оскільки економіка Росії вже скорочується і бюджет стає все менш прибутковим, запровадження "стелі цін" негайно зменшить найважливіше джерело доходів (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна", - наголосила вона.