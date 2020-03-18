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Ціна на нафту
Тема
Ціна на нафту - спотова ціна певного сорту нафти.
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Ембарго і гранична ціна спрацювали: нафта дуже дешевшає
Ембарго і гранична ціна спрацювали: нафта дуже дешевшає
У Москві знову помилилися з прогнозами: ні ОПЕК+, ні біржі не очікують різкого подорожчання нафти через санкції Заходу.
Економіка
07.12.2022
7 грудня 2022 р.
У ФРН зафіксована рекордно низька інфляція з 2016 року
У ФРН зафіксована рекордно низька інфляція з 2016 року
Зниженню інфляції в Німеччині сприяло падіння цін на енергоносії, а от продукти харчування у країні навпаки подорожчали.
Економіка
14.05.2020
14 травня 2020 р.
Ціна на нафту марки WTI стала від'ємною вперше в історії
Ціна на нафту марки WTI стала від'ємною вперше в історії
Вартість травневого ф'ючерса на нафту марки WTI торгується значно нижче нуля.
Економіка
20.04.2020
20 квітня 2020 р.
Ціна на нафту WTI опускалася до найнижчого в історії рівня
Ціна на нафту WTI опускалася до найнижчого в історії рівня
Вартість травневого ф'ючерса на нафту марки WTI падала на понад 75 відсотків до менше 5 доларів за барель.
Економіка
20.04.2020
20 квітня 2020 р.
Ціна на нафту впала до рівня 2002 року
Ціна на нафту впала до рівня 2002 року
Барель WTI на азійських біржах торгується за 20 доларів, барель Brent - за 23 долари.
Економіка
30.03.2020
30 березня 2020 р.
Ціни на нафту впали до рівня 2003 року
Ціни на нафту впали до рівня 2003 року
На тлі пандемії коронавірусу ціни на нафту впали до рівня 2003 року. Барель нафти марки WTI коштує 25 доларів.
Економіка
18.03.2020
18 березня 2020 р.
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