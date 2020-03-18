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Ціна на нафту

Тема

Ціна на нафту - спотова ціна певного сорту нафти.

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Докладно

Greenpeace блокує танкер, який транспортує російську нафту до Норвегії (квітень 2022 року)

Ембарго і гранична ціна спрацювали: нафта дуже дешевшає

Ембарго і гранична ціна спрацювали: нафта дуже дешевшає

У Москві знову помилилися з прогнозами: ні ОПЕК+, ні біржі не очікують різкого подорожчання нафти через санкції Заходу.
Економіка7 грудня 2022 р.
У ФРН зафіксована рекордно низька інфляція з 2016 року

У ФРН зафіксована рекордно низька інфляція з 2016 року

У ФРН зафіксована рекордно низька інфляція з 2016 року

Зниженню інфляції в Німеччині сприяло падіння цін на енергоносії, а от продукти харчування у країні навпаки подорожчали.
Економіка14 травня 2020 р.
Видобуток нафти в Техасі (архівне фото)

Ціна на нафту марки WTI стала від'ємною вперше в історії

Ціна на нафту марки WTI стала від'ємною вперше в історії

Вартість травневого ф'ючерса на нафту марки WTI торгується значно нижче нуля.
Економіка20 квітня 2020 р.
Падіння цін на нафту триває

Ціна на нафту WTI опускалася до найнижчого в історії рівня

Ціна на нафту WTI опускалася до найнижчого в історії рівня

Вартість травневого ф'ючерса на нафту марки WTI падала на понад 75 відсотків до менше 5 доларів за барель.
Економіка20 квітня 2020 р.
Symbolbild: Ölpreis

Ціна на нафту впала до рівня 2002 року

Ціна на нафту впала до рівня 2002 року

Барель WTI на азійських біржах торгується за 20 доларів, барель Brent - за 23 долари.
Економіка30 березня 2020 р.
Ціни на нафту впали до рівня 2003 року

Ціни на нафту впали до рівня 2003 року

Ціни на нафту впали до рівня 2003 року

На тлі пандемії коронавірусу ціни на нафту впали до рівня 2003 року. Барель нафти марки WTI коштує 25 доларів.
Економіка18 березня 2020 р.