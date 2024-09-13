Ціни на бензин у Німеччині давно не були такими низькими

Пальне на німецьких АЗС знову коштує стільки, скільки до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, завдяки сильному подешевшанню нафти, а темпи інфляції у ФРН повернулися до норми.

На світовому ринку сильно подешевшала нафта, і це повернуло ціни на німецьких автозаправках на рівень, який був до повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Як повідомив 11 вересня загальнонімецький автомобільний клуб (ADAC) у своєму традиційному тижневому зведенні, літр 95-го бензину з 10% етанолу (сорт Super E10, за яким і ведеться спостереження) коштує зараз у Німеччині в середньому 1,650 євро. Це найменше з 7 січня 2022 року. Літр дизельного пального нині коштує 1,553 євро. Нижче за цей рівень ціна не опускалася з 31 грудня 2021 року.

Така сприятлива для автомобілістів і всієї економіки Німеччини динаміка пояснюється "значним зменшенням ціни сирої нафти", зазначає ADAC. Також повідомляється, що вперше з грудня 2021 року ціна бареля нафти північноморської марки Brent опустилася нижче за позначку в 70 доларів США.

Цю світлину зроблено на заправці у Дрездені 1 вересня 2024 року Фото: IMAGO/C3 Pictures

Вересень буде ще кращим, ніж серпень?

Значне подешевшання нафти "пояснюється, зокрема, слабкими макроекономічними даними зі США і Китаю, а також пропозицією з боку держав, що не входять до ОПЕК. Додатковим фактором є досить стабільний євро, курс якого, як і раніше, тримається вище за позначку 1,10 долара США",- йдеться у повідомленні ADAC.

Котирування нафти, незважаючи на сильні коливання, демонструють цього року стійку тенденцію до зниження. Так, річний максимум був зафіксований на початку квітня і становив приблизно 91 долар за барель марки Brent. Наступний пік був на початку липня - на рівні близько 88 доларів. Після цього котирування прискорили зниження. У серпні вони трималися в діапазоні 75-80 доларів, але на початку вересня пробили нижню межу цього коридору і 10 вересня справді вперше за 33 місяці впали нижче позначки 70 доларів.

На початку березня 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ціни на пальне у Берліні були просто захмарними Фото: Sebastian Gabsch/Future Image/IMAGO

У підсумку серпень був поки що найвигіднішим місяцем 2024 року для заправки автомобіля, повідомив ADAC ще 2 вересня. Середня ціна на бензин Super E10 становила за місяць 1,721 євро, дизельного пального - 1,596 євро. Цілком імовірно, що середні показники за вересень виявляться ще нижчими. Адже хоча котирування нафти Brent під час коливання після сильного падіння у попередні дні знову перевищили 70 доларів і 12 вересня піднімалися приблизно до 72 доларів, на стабільне повернення до серпневого коридору це поки що не схоже.

ADAC наводить середні показники по всій Німеччині, хоча ціни в різних регіонах ФРН помітно відрізняються, до того ж вони дуже коливаються протягом дня. Тому автомобільний клуб практично в кожному своєму повідомленні нагадує, що "пальне вечорами коштує, як правило, приблизно на сім центів за літр менше, ніж у ранковий час".

Штаб-квартира статистичного відомства ФРН у Вісбадені Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Інфляція у ФРН знову в нормі

Подешевшання нафти, а разом із нею і пального, відіграло ключову роль у зниженні темпів інфляції у Німеччині до бажаного рівня. Адже Європейський центральний банк (ЄЦБ), як і інші західні центробанки, вважає оптимальними для здорового розвитку економіки темпи інфляції трохи нижчими від 2 відсотків річних.

У серпні цей показник становив 1,9 відсотка, сягнувши мінімуму з березня 2021 року, повідомило 10 вересня Федеральне статистичне відомство ФРН (Destatis), підтвердивши тим самим свою попередню оцінку від 29 серпня. Таким чином, зростання цін, яке було для населення Німеччини найвідчутнішою і найболючішою макроекономічною проблемою останніх трьох років, повернулося до норми.

"У серпні зниження цін на енергію ще сильніше, ніж у попередні місяці, стримувало темпи інфляції", - заявила глава Destatis Рут Бранд (Ruth Brand). У повідомленні відомства наголошується, що це особливо стосується цін на пальне, яке подешевшало порівняно із серпнем 2023 року на 6,9 відсотка. У вересні подешевшання нафтопродуктів продовжувалося, що явно посприяє стабілізації темпів інфляції у межах норми.

Штаб-квартира Європейського центрального банку у Франкфурті-на-Майні Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

ЄЦБ продовжив зниження базової ставки

Тим часом відчутне уповільнення зростання цін як у Німеччині, так і в інших країнах Єврозони (середній показник інфляції в 20 державах становив у серпні 2,2 відсотка), дозволило Європейському центральному банку продовжити зниження відсоткових ставок, що почалося в червні.

Керівництво ЄЦБ оголосило 12 вересня, що базова ставка, за якою комерційні банки можуть отримати гроші для подальшого кредитування своїх клієнтів, знижується на 0,6 відсоткового пункта до 3,65 відсотка річних. Це призведе до зниження вартості кредитів для підприємств та фізичних осіб, зокрема ставок за іпотекою.

Очікується, що наступного тижня пом'якшення грошово-кредитної політики розпочне і Федеральна резервна система США, хоча у Сполучених Штатах інфляція становила в серпні 2,5 відсотка. Тим самим вона в Америці поки що вища, ніж у Єврозоні і, зокрема, в Німеччині.