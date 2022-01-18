Нафта, газ, авіація: хто наживається на санкціях проти РФ?

Крістіан Пріцеліус | Сергій Дік

15.10.2023 15 жовтня 2023 р.

Росія експортує нині стільки ж нафти, скільки до війни з Україною. А російські літаки продовжують літати, попри заборону купівлі нових літаків і запчастин. Як таке може бути, незважаючи на суворі санкції Заходу проти Росії?