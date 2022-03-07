Нафта і газ: що станеться, коли викопне паливо закінчиться?

Світ все ще функціонує на нафті - як для промислового, так і для приватного використання. Але запаси обмежені, а альтернативні джерела енергії ще не повністю освоєні. На скільки нам ще вистачить нафти? І що станеться, коли запаси вичерпаються?

У 1956 році геолог компанії Shell і професор Стенфордського університету спрогнозував, що світовий видобуток нафти досягне піку приблизно у 2000 році. Це стало величезним потрясінням у той час, коли нафта була рушійною силою левової частки економіки. Деякі люди побоювалися, що це означатиме глобальну фінансову кризу, а дехто очікував повний апокаліпсис.

Відтоді прогнози про "пік нафти" з'являлися знову і знову. Проблеми з постачанням мали початися в 2011 році, а наслідки стати помітними в 2015 році.

Але нічого цього не сталося. Уявні проблеми з постачанням, через які всі панікували, так і не виникли. То що ж сталося? І чи варто хвилюватися, що нафтазакінчиться?