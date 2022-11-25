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Акція у США проти купівлі російської нафти (ілюстративне архівне фото)Фото: Michael Brochstein/Zumapress/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

Зеленський закликав знизити ціни на нафту з РФ до 30 доларів

Ольга Журавльова
37 хв. тому

Президент України Зеленський закликав Європу до "енергетичного роззброєння Росії" та назвав "піддавками" пропозиції щодо ціни за російську нафту в 60-70 доларів за барель.

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Президент України Володимир Зеленський вважає виправданим рівень обмеження цін на російську нафту на рівні 30 доларів за барель. Про це він заявив, виступаючи в п'ятницю, 25 листопада, за допомогою відеозв'язку перед учасниками міжнародного симпозіуму "Європейська ідея" в Литві.

"Звучать слова про рівень нібито в 60 чи 70 доларів. Безперечно, такі слова - це піддавки. Більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити. І я вдячний нашим польським і балтійським колегам за їхні пропозиції - цілком слушні. Обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією", - сказав Зеленський.

Він закликав Європу до "енергетичного роззброєння Росії". "Залежність континенту від російських енергоресурсів почала зменшуватися. А має повністю зникнути", - наголосив український президент.

Країни домовляються щодо стелі цін на нафту з РФ

Напередодні, 24 листопада, міністри енергетики країн Європейського Союзу не змогли домовитися про обмеження цін на нафту та газ. Стелю цін на нафту, що надходить морем з Росії, країни "Великої сімки" пропонують встановити на рівні 65-70 доларів за барель. Причому, одні країни ЄС вважають таку ціну занадто високою, а інші - занадто низькою. Тим часом обмеження цін на російську нафту має набути чинності вже 5 грудня.

Приблизно 70-85 відсотків експорту російської сирої нафти припадає на танкери. Обмеживши ціну на нафту, що перевозиться морем, країни G7 розраховують заборонити судноплавним і страховим компаніям отримувати вантажі російської нафти, якщо її продаватимуть за ціною, що перевищує встановлену.

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