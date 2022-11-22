  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
СПГ-танкер у гавані Роттердаму
СПГ-танкер у гавані РоттердамуФото: Mischa Keijser/imago images
ЕкономікаЄвропа

ЄС регулюватиме ціни на газ

Ксенія Польська | Роман Губа
39 хв. тому

Екстрений механізм коригування цін на ринку природного газу представила Єврокомісія. З його допомогою вона розраховує подолати енергетичну кризу, яка виникла через припинення газових постачань із РФ.

https://p.dw.com/p/4Jv0C

На тлі світової енергетичної кризи у Євроcоюзі розробили екстрений механізм корекції газового ринку. Цей механізм покликаний захистити громадян та економіку ЄС від надмірно високих цін на природний газ та стабілізувати європейський ринок енергоносіїв. Нововведення представила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон у Страсбурзі у вівторок, 22 листопада.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, механізм набуде чинності за двох одночасних обставин. Перше: підвищення ціни ф'ючерсів на місяць уперед до 275 євро за мегават-годину упродовж двох тижнів (за основу береться газовий індекс TTF). Друге: розбіжність ціни на газ у ЄС порівняно з іншими міжнародними індексами або на ринку зрідженого природного газу більш ніж на 58 євро за мегават-годину протягом десяти днів. Якщо є обидві умови, то торгові операції за цінами вище зазначеного рівня здійснюватися не будуть.

Рішення про набуття чинності екстреного механізму ухвалюватимуться Єврокомісією упродовж одного дня на підставі експертної оцінки. Деактивація механізму має відбуватися автоматично після повернення цін на гранично допустимий рівень.

Читайте також: Об'єднання ПСГ Німеччини: дефіциту газу за звичної зими не буде

"Крайній захід", на який пішов Брюссель

"Це не втручання, спрямоване на утримання ринкових цін на штучно низькому рівні. Це крайній захід, який дозволить запобігти надмірному зростанню цін, яке не відповідає ситуації на світовому ринку", - прокоментувала пропозицію Єврокомісії Сімсон.

При виробленні цінової межі за основу було взято серпневі показники. Тоді країни Євросоюзу кинулися закуповувати газ, щоб заповнити свої сховища на зиму, і індекс TTF досяг рекордних 349 євро за мегават-годину. Наразі ціна впала до 116 євро/МВтг, при тому, що у 2020 році вона становила 15 євро/МВтг.

Читайте також: Німців попередили про можливість локальних відключень електроенергії

Євросоюз боїться втратити постачальників природного газу

Під час дії екстреного механізму Євросоюз стежитиме за ситуацією на випадок ризиків для виконання довгострокових контрактів щодо постачання газу та загрози недостатньої пропозиції. У таких ситуаціях Єврокомісія буде змушена переривати дію механізму. Важливо, щоб Євросоюз залишався надійним партнером для постачальників на газовому ринку і міг у середньо- та довгостроковій перспективі покрити свій попит, зазначають у Брюсселі.

Якщо рада міністрів енергетики країн, що входять до ЄС, схвалить це нововведення 24 листопада, воно набуде чинності 1 січня 2023 року і діятиме упродовж року.

Євросоюз продовжує виробляти рішення для виходу із глобальної енергетичної кризи. Головною його причиною в Брюсселі називають одностороннє припинення Росією постачання газу до ЄС. Оскільки вони здійснювалися газопроводами, ринок раптово недорахувався колосальних обсягів газу. До цього 40 відсотків газу ЄС купував у Росії. Нині, за даними Єврокомісії, частка російського газу на ринку Євросоюзу не перевищує 10 відсотків.

Деіндустріалізація в Німеччині

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Удари РФ пошкодили майже всі енергооб'єкти України

Ракетними ударами РФ пошкоджено майже всі ТЕС та ГЕС України

Конфлікти4 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

На в'їзді до Херсонської області

Повернення: як живе звільнений Херсон

Повернення: як живе звільнений Херсон

Конфлікти13 год. тому
Deutschland Augsburg | Aufstellung „Voices: ein Mosaik ukrainisch-jüdischen Lebens“

Мозаїка єврейського життя в Україні - на виставці у ФРН

Мозаїка єврейського життя в Україні - на виставці у ФРН

Історія3 год. тому
Об'єднання ПСГ Німеччини: дефіциту газу при звичайні зимі не буде

Об'єднання ПСГ ФРН: дефіциту газу за звичної зими не буде

Об'єднання ПСГ ФРН: дефіциту газу за звичної зими не буде

Економіка3 год. тому
Проросійська демонстрація у Берліні

Влада ФРН спростувала чутки про висилку росіянки Прохорової

Влада ФРН спростувала чутки про висилку росіянки Прохорової

Панорама8 год. тому
Жінки та чоловіки у центрі прийому біженців з України в аеропорту Берлін-Тегель

Берлін готує ще 10 тисяч місць для біженців з України

Берлін готує ще 10 тисяч місць для біженців з України

Суспільство11 год. тому
external

Закупи по-українськи - тепер і в Херсоні!

Закупи по-українськи - тепер і в Херсоні!

Суспільство12 год. тому02:01 хв.
На головну сторінку