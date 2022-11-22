Об'єднання ПСГ ФРН: дефіциту газу за звичної зими не буде

Завдяки вщерть заповненим газосховищам Німеччина пройде зиму без перебоїв у газозабезпеченні - попри повну відсутність трубопровідних постачань з Росії. Проблеми можуть виникнути тільки за екстремально низьких температур, але вони, зважаючи на актуальні прогнози погоди, видаються малоймовірними. Якщо Євросоюз стабільно отримуватиме скраплений природний газ (СПГ), закачування блакитного палива в підземні сховища газу (ПСГ) до зими 2023-2024 завершиться достроково, навіть якщо найближчими холодними місяцями рівень їхнього заповнення значно знизиться.

З такими прогнозами виступило 18 листопада в Берліні Об'єднання операторів німецьких підземних сховищ газу й водню INES (Initiative Energien Speichern). До нього входять 14 компаній, котрі контролюють понад 90 відсотків потужностей ПСГ у Німеччині.

Базовий сценарій для німецьких ПСГ: помірний відбір, швидке закачування

Під час віртуальної пресконференції виконавчий директор INES Себастіан Блешке (Sebastian Bleschke) представив сценарії газозабезпечення Німеччини на наступні 12 місяців. Експерти об'єднання змоделювали різні варіанти темпів відбору газу з ПСГ і термінів їх подальшого заповнення залежно від погодних умов. При цьому вони виходили з того, що до ФРН більше не надходитиме трубопровідний газ з Росії.

Базовий сценарій передбачає, що погода на території Євросоюзу буде цієї зими та в наступні місяці звичайною, середньостатистичною - такою, як 2016 року. У такому разі рівень заповнення німецьких ПСГ, найбільших у ЄС, знизиться з нинішніх майже 100 відсотків до 52 % до 1 лютого, коли цей показник має, згідно з ухваленим цього року законом, становити не менше 40 відсотків. До початку квітня він впаде до 27 відсотків, після чого розпочнеться сезонне закачування газу, котре дозволить заповнити газосховища на 99 відсотків уже до початку серпня.

Таким чином, процес створення запасів газу на наступну зиму завершиться достроково, причому з великим випередженням графіку. Адже вже згаданий закон зобов'язує енергетичні компанії та операторів ПСГ щорічно забезпечувати до 1 жовтня рівень заповнювання у 85 % й доведення його до 1 листопада до 95 відсотків.

Слід зауважити, що навіть у надзвичайних умовах цього року (несподіване скорочення, а потім й повне припинення постачання з Росії, брак у Німеччині власних терміналів для прийому СПГ, захмарні ціни на газ) німецькі ПСГ вдалося заповнити значно раніше визначених термінів.

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Гірший сценарій, якщо вдарять морози: дефіцит газу в лютому-березні

Аномально тепла зима - така, як 2020 року - значно прискорить й полегшить створення запасів до наступної зими, оскільки до завершення сезону відбору газу в кінці березня в німецьких ПСГ може залишитись до 60 відсотків газу, підрахували експерти INES.

Однак вони розглянули й найбільш несприятливий сценарій, взявши за основу метеорологічні дані надзвичайно холодного для ЄС 2010 року. У такому разі морози мають настати вже в грудні, дефіцит газу виникне наприкінці січня, загостриться в лютому та закінчиться лише наприкінці березня. Але навіть у цій ситуації німецькі ПСГ вдасться до наступної зими заповнити щонайменше на 90 відсотків. У INES найгірший сценарій вважають малоймовірним, але поки що не можуть виключити його повністю.

Тому Себастіан Блешке наполегливо порадив усім зацікавленим сторонам уважно спостерігати за наступними ключовими показниками: рівень заповнення ПСГ у Євросоюзі, витрата газу в ЄС за низьких температур, щоденний імпорт СПГ у ЄС, а також обсяги постачання російського газу до ЄС через Туреччину та Україну.

Німеччина від таких постачань безпосередньо не залежить, пояснив керівник INES, але перебої на цих двох маршрутах можуть призвести до дефіциту газу в Південно-Східній Європі, що своєю чергою може призвести до перекидання в країни регіону певних обсягів із Західної Європи, у тому числі зі ФРН. При цьому їй, можливо, доведеться виступити не лише у ролі країни-транзитера, а й постачальника.

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Вирішальну роль у газозабезпеченні Німеччини відіграватиме СПГ

"Ключовим питанням майбутньої зими, - наголосив Себастіан Блешке, - стане наявність достатніх обсягів зрідженого газу. У зимових умовах СПГ знадобиться у великих кількостях, наступного літа для закачування до ПСГ достатньо буде помірних обсягів імпорту".

Саме постачання СПГ, зазначив керівник INES, забезпечили цього року успішне заповнення німецьких газосховищ, значною мірою замінивши обсяги, що випадають з Росії, хоча важливу роль відіграла і економія газу німецькою промисловістю. На представленій діаграмі було чітко видно, що упродовж 2022 року щомісячні поставки з Норвегії та Нідерландів збільшувались, але не дуже сильно, а от імпорт газу через СПГ-термінал у Бельгії показав величезне зростання більш ніж на 230 відсотків.

Себастіан Блешке пояснив, що в основу представлених сценаріїв покладені припущення, що надходження СПГ до ЄС залишиться високим і забезпечить завантаження потужностей з його прийому приблизно на 76 %, що в Німеччині запрацюють перші плавучі регазифікаційні СПГ-термінали й з січня 2023 року включаться в постачання країни, що продовжаться поставки газу з Франції, які почалися в жовтні, і що поетапно збільшуватиметься імпорт норвезького газу в Польщу трубопроводом Baltic Pipe, котрий запрацював цієї осені.

На запитання журналістів про ціни на газ нинішньої зими керівник INES відповів, що це галузеве об'єднання зазвичай не дає подібних прогнозів, проте висловив особисту думку: "Я не став би виходити з великих змін цін ані вгору, ані вниз". Іншими словами, представник німецької газової галузі вважає, що ціни на природний газ цілком можуть залишитися поблизу нинішніх позначок: близько 1000-1150 доларів за тисячу кубометрів або 100-115 євро за мегават-годину. Це в кілька разів вище цін до енергетичної кризи, але водночас лише третина від рекордних показників 2022 року.