Затори танкерів перед терміналами зрідженого газу в Іспанії

Кілька танкерів зі СПГ стали на якір і простоюють біля узбережжя Іспанії: тамтешні термінали і так заповнені. Чи означає це, що проєкт газопроводу MidCat у Піренеях тепер отримає "друге життя"?

Термінали Іспанії заповнені. Настільки, що десятки гігантських танкерів зі скрапленим, або як ще його називають, зрідженим, газом не можуть розвантажитися і простоюють без діла перед портовими терміналами на узбережжі Іспанії. Тільки в затоці південно-іспанського міста Кадіс зараз стоять 15 газових танкерів, повідомляє іспанська національна телерадіокомпанія TVE.

За оцінками, щонайменше 35 таких танкерів простоюють зараз у водах навколо Піренейського півострова та у Середземному морі. Недалеко від Кадіса, в портовому місті Уельва, розташований один із газових терміналів, здатний приймати для розвантаження судна довжиною до 300 метрів. Іспанія має загалом шість терміналів із депо. Сьомий планують незабаром ввести в експлуатацію у порту Хіхон.

У терміналах скраплений природний газ (СПГ), який транспортують танкерами, переводять назад у газоподібний стан, щоб його можна було транспортувати далі по трубопроводах.

Читайте також: Єврокомісія представила план боротьби з високими цінами на газ

Перевантажена інфраструктура

За даними національного оператора газової мережі Enagas, на Іспанію припадає третина всіх потужностей зрідженого газу та 45 відсотків загального обсягу сховищ СПГ в ЄС. Але навіть ця найбільша у Європі інфраструктурна система зрідженого природного газу зараз перевантажена, в результаті чого танкери розвертають і не приймають до розвантаження.

Цьому танкеру пощастило пристати у порту Більбао Фото: Javier Larrea/imago images

Причиною цього стало, з одного боку, неочікуване понаднормове замовлення: з огляду на занепокоєння щодо дефіциту енергії внаслідок війни Росії в Україні, іспанські енергетичні компанії збільшили свої замовлення на газ навесні та влітку. Як наслідок, останніми місяцями до Іспанії прибуває дедалі більше і більше танкерів СПГ. З січня по кінець вересня в Іспанії розвантажили понад 250 танкерів-гігантів - стільки ж, скільки за весь минулий рік.

Водночас попит в країні впав. За даними мережевого оператора Enagas, у вересні газу було використано майже на сім відсотків менше, ніж у тому ж місяці торік. Попит слабший через теплу погоду, пояснюють фахівці. "Наразі попит падає, тому що погода все ще відносно тепла, запаси знаходяться на рекордно високому рівні, а економічна активність сповільнюється", - каже іспанський аналітик міжнародної брокерської компанії XTB Пабло Гіль.

Ефект дають й енергозберігаючі заходи. "У жовтні буде дисбаланс між запланованими поставками та попитом", - очікують в Enagas. "Ця ситуація в Іспанії не є унікальною в Європі, схоже відбувається в інших країнах". Enagas прогнозує, що така тенденція, ймовірно, зберігатиметься до листопада. Тому дати розвантаження танкерів доводиться посувати - допоки не звільняться складські потужності.

Але не всі ті танкери, які стоять на якорі біля узбережжя, встигли продати свій вантаж. Чимало з них відпливли з країн-експортерів газу - США, Алжиру чи Нігерії - без фіксованого пункту призначення і тепер чекають, поки попит на газ знову зросте та вони отримають привабливу пропозицію на свій товар. Експерт з енергетики британської консалтингової фірми Energy Aspects Джеймс Водделл припускає, що попит на газ суттєво зросте з настанням холодної пори року. "Нам знадобиться більше газу під час опалювального періоду в листопаді, грудні та січні", - сказав Водделл у коментарі DW.

Оптові ринкові ціни, які піддаються значним коливанням, наразі перебувають на порівняно низькому рівні, вважає аналітик. Але це, ймовірно, знову зміниться, і для газотрейдерів час простоювання принесе вигоду. Водделл очікує взимку "набагато вищих цін на газ у Європі".

Читайте також: Коментар: Диверсифікація як ключ до енергетичної безпеки

Яке майбутнє у MidCat?

Водделл зазначає, що існуюче розумне мережування європейської енергетичної системи дозволяє допомогти перенаправити надлишок потужностей, як той, що зараз спостерігається в Іспанії, в інші країни. Але, наприклад, між Іспанією та Францією досі існують прогалини у газопровідній системі.

На станції регазифікації іспанської компанії Enagas Фото: Emilio Morenatti/AP Photo/picture alliance/dpa

Уряди в Мадриді, Лісабоні та Берліні давно виступають за будівництво потужного газопроводу з Піренейського півострова на південь Франції. У Франції трубопровід, який обговорюється протягом десяти років під назвою MidCat, хочуть підключити до європейської мережі. У майбутньому ця гілка також повинна мати можливість транспортувати водень. Франція відкидає трубопровід MidCat через сумніви щодо його економічної доцільності. Але останнє слово, можливо, ще не сказано. Цей проєкт обговорював під час одного з візитів до Іспанії канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). Крім того, ведуться неафішовані переговори, в яких, щоб зацікавити Францію, акцент робиться на перспективному транспорті водню, а не газу. Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, який разом із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом хоче переконати президента Франції Еммануеля Макрона в тому, що проєкт має сенс, налаштований оптимістично. "Транскордонному сполученню бути!", - сказав він нещодавно. "Але проєкт більше не буде називатися MidCat, а отримає нову назву".