Єврокомісія представила план обмеження цін на газ

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у вівторок, 18 жовтня, представила план заходів, які мають допомогти знизити ціни на газ в Європейському Союзі та забезпечити безперебійне постачання цієї зими. План, серед іншого, передбачає виділення 40 мільярдів євро на підтримку малого та середнього бізнесу, збереження робочих місць і допомогу "вразливим домогосподарствам", пише dpa.

Гроші будуть виділятися на відповідні заходи в країнах ЄС з невикористаних ресурсів для регіонального розвитку.

Читайте також: ФРН готує захист від високих цін на енергоносії

Спільні закупівлі газу

Окрім прямої фінансової підтримки, запропоновані заходи також передбачають координацію дій між країнами ЄС, зокрема спільні закупівлі газу, щоб запобігти надмірному підвищенню цін на газ на світових ринках. "Ми знаємо, що попит на енергію в Європі дуже великий. Тому логічно, що замість того, щоб перевищувати пропозиції один одного, країни-члени та енергетичні компанії повинні використовувати свою спільну купівельну спроможність", - сказала фон дер Ляєн.

Єврокомісія пропонує надати ЄС нові правові інструменти для спільної закупівлі газу. Зокрема, комісія укладе контракт з постачальником послуг, який буде групувати потреби різних компаній в імпорті газу і шукати відповідні пропозиції на ринку. "Ми пропонуємо обов'язкову участь підприємств держав-членів в агрегації попиту в ЄС, щоб досягти принаймні 15 відсотків своїх відповідних цільових показників заповнення сховищ", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Також компаніям буде дозволено створити європейський консорціум закупівель газу відповідно до правил конкуренції ЄС. Спільні закупівлі мають допомогти меншим державам і компаніям отримати доступ до обсягів газу на кращих умовах.

Читайте також: ЄС рекомендують скоротити споживання газу щонайменше на дев'ять відсотків

Ліміт цін

В Єврокомісії зазначають, що ціна на нідерландській газовій біржі (Dutch Title Transfer Facility, TTF), яка є орієнтиром для бірж у всій Європі, не відображає справедливу ціну на скраплений природний газ (СПГ). Тому до березня 2023 року має бути розроблено новий еталон цін на СПГ.

До цього часу пропонується запровадити механізм обмеження цін TTF, "який запускатиметься за потреби". "Механізм корекції ціни встановлює на тимчасовій основі динамічний ліміт ціни для операцій на TTF. Транзакції за ціною, вищою за динамічний ліміт, не допускаються до TTF", - йдеться в пропозиціях.

Читайте також: У ЄС не домовилися про обмеження ціни на газ

Солідарність

Також Єврокомісія пропонує запровадити "правила солідарності за замовчанням", щоб будь-яка країна ЄС, яка зіткнеться з надзвичайною ситуацією, могла отримати газ від інших в обмін на справедливу компенсацію. Крім того, має бути створено механізм розподілу газу для держав-членів, які постраждали від регіональної чи союзної надзвичайної ситуації з газопостачанням.

Пропозиції Єврокомісії будуть обговорюватися лідерами країн ЄС 20-21 жовтня у Брюсселі і, можливо, ще будуть змінені. Очікується, шо їх затвердять міністри енергетики ЄС на зустрічі в листопаді, зауважує dpa.