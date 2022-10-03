ЄС рекомендують скоротити споживання газу на 13 відсотків

Для безпечного проходження опалювального сезону рівень заповненості газосховищ в ЄС має бути вищим за 33 відсотки. Ризики створює можлива зупинка постачань з РФ і непевність щодо надходжень скрапленого природного газу.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) рекомендує країнам Європейського Союзу скоротити споживання газу на 9-13 відсотків, порівняно з середнім показником за останні п'ять років, щоби зберегти запаси газу на належному рівні до кінця опалювального сезону. Про це йдеться в звіті IEA, представленому в Парижі в понеділок, 3 жовтня.

Значна частина цього скорочення має бути досягнута завдяки діям споживачів, наприклад, зниженню температури термостатів на один градус і регулюванню температури котлів, а також економії в промисловому і комунальному секторах.

"Безпрецедентні ризики" для ЄС

Якщо споживання не зменшиться, а Росія припинить постачання - наповненість газових сховищ може знизитися до менше ніж п'яти відсотків. За умови високих рівнів надходження скрапленого природного газу (СПГ), але без додаткових заходів економії, газосховища залишатимуться заповненим менше ніж на 20 відсотків. Скорочення ж, запропоноване IEA, дозволить країнам ЄС забезпечити наповненість сховищ у 25-30 відсотків навіть за умови низьких надходжень СПГ, повідомляє агенція dpa.

При цьому в IEA вважають, що наповненість у сховищах має залишатися вище 33 відсотків для безпечного проходження зими, тоді як рівні нижче цього створюють ризик дефіциту в разі пізнього зимового похолодання, передає агентство AP.

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ЄС вже почав економити

30 вересня члени ЄС погодились запроваджувати заходи з економії електроенергії, щоби скоротити її споживання в кожній країні як мінімум на п'ять відсотків, заспокоїти енергетичні ринки та не допустити подальшого підвищення цін.

Раніше в ЄС погодились скоротити споживання газу на 15 відсотків. За даними європейського статистичного відомства Eurostat, у вересні електроенергія в Євросоюзі подорожчала на 40 відсотків у річному обчисленні.

Війна в Україні шкодить не лише ЄС

Війна Росії проти України та різке скорочення постачання газу до Європи "завдають значної шкоди споживачам, підприємствам і цілим економікам - не лише в Європі, але й у країнах, що розвиваються", заявив директор IEA з енергетичних ринків і безпеки Кейсуке Садаморі. "Всі ознаки вказують на те, що ринки залишатимуться дуже напруженими навіть у 2023 році", - наголосив він.

Поки в ЄС говорять про економію, в Бангладеш вже масово відключають електроенергію. Пакистан також стикається з постійними відключеннями електроенергії та запровадив скорочений робочий день для магазинів і фабрик з метою її економії. "Міжрегіональна конкуренція у закупівлях СПГ може створити додаткову напругу, оскільки додаткові європейські потреби створять більший тиск на інших покупців, особливо в Азії, і, навпаки, холодні періоди в Північно-Східній Азії можуть обмежити доступ Європи до СПГ", - кажуть в IEA.

Очікується, що глобальне споживання природного газу скоротиться на 0,8 відсотка у 2022 році, з рекордним падінням на 10 відсотків у Європі та незмінним попитом в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Наступного року, за прогнозами IEA, глобальне споживання газу зросте на 0,4 відсотка, але прогноз є досить невизначеним, особливо щодо майбутніх дій Росії та економічного впливу стабільно високих цін на енергоносії.