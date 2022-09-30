У ЄС пом'якшили навантаження на споживачів енергії

ЄС зобов'яже компанії, які отримують під час енергетичної кризи "надприбутки", виплачувати мільярдні "внески солідарності", щоб пом'якшити наслідок різкого зростання цін на електроенергію для споживачів.

На тлі різкого зростання цін на електроенергію міністри енергетики країн-членів Євросоюзу у п'ятницю, 30 вересня, погодили екстрений пакет заходів щодо пом'якшення фінансового навантаження на споживачів.

Серед планів - зобов'язати нафтові та інші компанії, доходи яких суттєво зросли на тлі енергетичної кризи, платити так званий "внесок солідарності". Як очікується, він вимірюватиметься мільярдними сумами. Тим часом єдності щодо обмеження ціни на імпорт газу, зокрема зі США, досягнуто не було.

Які підприємства платитимуть "збір солідарності"

Під час виступу в Брюсселі міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) привітав ці заходи і обіцяв забезпечити їх швидке впровадження. Тепер уряд Німеччини зможе забирати частину "надприбутку" компаній, якщо їхні нинішні доходи перевищують середні доходи останніх трьох років на понад 20 відсотків. Це стосується підприємств, які порівняно дешево виробляють енергію на АЕС чи електростанціях, що працюють на бурому вугіллі або ж переробляють енергію вітру та сонця.

Крім того, на час енергетичної кризи в країнах-членах ЄС набуває чинності обов'язок економити енергію. Мета цього кроку – скоротити споживання енергії в кожній країні як мінімум на 5 відсотків, щоб заспокоїти енергетичні ринки та не допустити подальшого підвищення цін. За даними європейського статистичного відомства Eurostat, у вересні електроенергія в ЄС подорожчала на 40 відсотків у річному обчисленні.

План зі стабілізації цін на енергію у ФРН

Напередодні, 29 вересня, уряд ФРН представив план стабілізації цін на електроенергію. Його мета - пом'якшити наслідки різкого подорожчання для споживачів. На цю програму допомоги виділять 200 мільярдів євро, отриманих за рахунок нових кредитів. План передбачає обмеження цін на газ та відмову від запланованої газової націнки, яку пропонували раніше.

Коментуючи заходи інших держав ЄС щодо пом'якшення наслідків енергетичної кризи для споживачів, міністр енергетики Люксембургу Клод Турмес розкритикував "перегони урядів", які, за його словами, намагаються перевершити один одного.

Водночас прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі у Римі закликав Європу "проявити єдність у кризі" і попередив щодо наслідків "небезпечних та невиправданих спотворень внутрішнього ринку", які можуть статися, якщо країни ЄС почнуть змагатися у масштабі пакетів допомоги.

Суперечки щодо обмеження цін на імпорт енергоносіїв до ЄС

Можливе запровадження верхньої цінової межі на імпорт енергоносіїв є ще одним питанням, щодо якого уряди країн-членів ЄС не можуть досягти компромісу. Цю ідею підтримують 15 країн Євросоюзу, а Німеччина та деякі інші держави - відкидають її. Роберт Габек побоюється, зокрема, "обмежень постачання", можливих за такого сценарію. Австрійський міністр економіки Леоноре Гевесслер також хоче утриматися від "експериментів за рахунок надійності постачання".

Тим часом люксембурзький міністр економіки Турмес закликав ЄС терміново провести переговори на цю тему з президентом США Джо Байденом. "Кращим проявом солідарності з боку США було б постачання енергії за ціною, яка не приведе нас (ЄС. - Ред.) до рецесії", - наголосив він.

Очікується, що Єврокомісія представить свій план у цій сфері 4 жовтня.

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