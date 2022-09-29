  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Роберт Габек, Олаф Шольц, Крістіан Лінднер,
Роберт Габек, Олаф Шольц, Крістіан Лінднер,Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

На компенсацію здорожчання газу ФРН витратить 200 млрд євро

Євген Жуков | Анастасія Шепелева
50 хв. тому

Німецький уряд представив план стабілізації цін на енергоносії,. Програма допомоги передбачає обмеження цін на газ та відмову від запланованої газової націнки.

https://www.dw.com/uk/na-kompensaciu-zdorozcanna-gazu-frn-vitratit-200-mlrd-evro/a-63287050

Уряд Німеччини має намір пом'якшити для споживачів різке подорожчання електроенергії за допомогою "захисного механізму", на реалізацію якого виділять 200 мільярдів євро. Про це у четвер, 29 вересня, на спільній пресконференції в Берліні оголосили канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), віцеканцлер та міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) та міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner). Уряд відмовився від запровадження запланованої раніше націнки на газ, натомість вирішив надавати компаніям пряму підтримку.

"Подвійний удар"

Канцлер Шольц, який виступав через карантин за допомогою відеозв'язку, наголосив, що Росія використовує газ як політичну зброю. Два заходи протидії цьому - заплановану державну програму підтримки населення та обмеження цін на газ - він назвав "подвійним ударом". За словами Шольца, ціни на енергоносії мають бути знижені швидко та відчутно для всіх.

"Ситуація залишається критичною"

Міністр економіки Роберт Габек зазначив, що новий захисний механізм, який діятиме до весни 2024 року, допоможе уникнути ще більших криз. Віцеканцлер назвав пакет заходів "великим та важливим кроком". Скасування націнки на газ, за ​​його словами, дозволить зменшити бюрократію. "Ми все ще знаходимося в критичній ситуації", - додав Габек, говорячи про безпеку постачання. Він наголосив, що необхідно економити більше електроенергії, зокрема у приватних будинках.

Глава міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер зазначив, що зараз ведеться "енергетична війна за процвітання та свободу". За його заявою, ситуація ще більше посилилася після витоку в трубопроводах "Північний потік", і є загроза знищення багато чого з того, що люди створювали десятиліттями.

"Ми не можемо з цим змиритися і захищатимемося", - запевнив Лінднер, наголосивши, що нова програма уряду Німеччини - це "гранично ясна відповідь Путіну".

Читайте також: У Німеччині відбулися акції проти високих цін на енергоносії

Європі бракує газу: "Газпром" веде подвійну гру?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Запуск російської ракети "Іскандер"

Загроза ядерного удару РФ "дуже висока" - ГУР

Конфлікти
3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод

Матвійчук: Воєнні злочинці РФ будуть покарані

Матвійчук: Воєнні злочинці РФ будуть покарані

Політика
1 год. тому
Олександра Матвійчук

Українка стала лауреаткою альтернативної Нобелівської премії

Українка стала лауреаткою альтернативної Нобелівської премії

Політика
11 год. тому
Евакуаційна колона на блок-посту перед в'їздом у Запоріжжя, 26 вересня 2022 року

"Навчилася пакувати ціле життя в одну валізу"

"Навчилася пакувати ціле життя в одну валізу"

Суспільство
24 год. тому
external

Додому на човнах: українці повертаються до звільнених сіл

Додому на човнах: українці повертаються до звільнених сіл

Суспільство
1 год. тому
02:46 хв.
Hand mit Holzstempel mit der Aufschrift Fake News

Євродепутати шукають нові методи боротьби з роспропагандою

Євродепутати шукають нові методи боротьби з роспропагандою

ЗМІ
4 год. тому
Пункт пропуску "Краковець"

На навчання за кордон: чи виправдана заборона для всіх?

На навчання за кордон: чи виправдана заборона для всіх?

Політика
5 год. тому
На головну сторінку