На компенсацію здорожчання газу ФРН витратить 200 млрд євро

Німецький уряд представив план стабілізації цін на енергоносії,. Програма допомоги передбачає обмеження цін на газ та відмову від запланованої газової націнки.

Уряд Німеччини має намір пом'якшити для споживачів різке подорожчання електроенергії за допомогою "захисного механізму", на реалізацію якого виділять 200 мільярдів євро. Про це у четвер, 29 вересня, на спільній пресконференції в Берліні оголосили канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), віцеканцлер та міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) та міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner). Уряд відмовився від запровадження запланованої раніше націнки на газ, натомість вирішив надавати компаніям пряму підтримку.

"Подвійний удар"

Канцлер Шольц, який виступав через карантин за допомогою відеозв'язку, наголосив, що Росія використовує газ як політичну зброю. Два заходи протидії цьому - заплановану державну програму підтримки населення та обмеження цін на газ - він назвав "подвійним ударом". За словами Шольца, ціни на енергоносії мають бути знижені швидко та відчутно для всіх.

"Ситуація залишається критичною"

Міністр економіки Роберт Габек зазначив, що новий захисний механізм, який діятиме до весни 2024 року, допоможе уникнути ще більших криз. Віцеканцлер назвав пакет заходів "великим та важливим кроком". Скасування націнки на газ, за ​​його словами, дозволить зменшити бюрократію. "Ми все ще знаходимося в критичній ситуації", - додав Габек, говорячи про безпеку постачання. Він наголосив, що необхідно економити більше електроенергії, зокрема у приватних будинках.

Глава міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер зазначив, що зараз ведеться "енергетична війна за процвітання та свободу". За його заявою, ситуація ще більше посилилася після витоку в трубопроводах "Північний потік", і є загроза знищення багато чого з того, що люди створювали десятиліттями.

"Ми не можемо з цим змиритися і захищатимемося", - запевнив Лінднер, наголосивши, що нова програма уряду Німеччини - це "гранично ясна відповідь Путіну".

Читайте також: У Німеччині відбулися акції проти високих цін на енергоносії