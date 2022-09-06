У Німеччині пройшли акції проти високих цін на енергоносії

Попри нову допомогу німецькому населенню, як ліві, так і вкрай праві вивели в Лейпцигу кілька тисяч своїх прихильників на вулиці в спробі чинити тиск на уряд ФРН.

Кілька тисяч людей з різних політичних таборів провели ввечері 5 вересня в Лейпцигу окремі демонстрації проти енергетичної та соціальної політики федерального уряду Німеччини.

У мітингу Лівої партії під гаслом "Гаряча осінь проти соціального холоду", за оцінками спостерігачів, взяли участь від двох до трьох тисяч людей. Поруч протестували близько тисячі прихильників вкрай правих груп, таких як організація Freie Sachsen ("Вільна Саксонія"), визнана в Німеччині правоекстремістською та антиконституційною.

На центральній площі Лейпцига чергував великий контингент поліції, намагаючись утримувати обидва табори на відстані. Проте, за словами представника поліції, під час демонстрацій сталося кілька сутичок.

Причиною протестів стало різке зростання цін на енергоносії та продукти харчування. Протестувальники вважають недостатніми заходи, оголошені минулими вихідними правлячою коаліцією, щодо допомоги населенню загальним обсягом 65 мільярдів євро. Зокрема, співголова Лівої партії Мартін Ширдеван (Martin Schirdewan) заявив перед демонстрацією в Лейпцигу, що це "несерйозний пакет", закликавши продовжувати чинити тиск на уряд.

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Бербок: Протести не скасують санкцій

Днями міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) визнала, що очікує восени та взимку на вуличні протести мешканців ФРН через високі ціни на енергію. Вона переконана, що відповіддю на ці протести мають стати соціальні заходи, але не скасування обмежень щодо РФ. "Ми будемо на боці України, і це означає, що санкції збережуться і взимку, навіть якщо політикам буде дуже складно. Я даю народу України обіцянку: ми будемо з вами доти, доки ми вам потрібні", - запевнила Бербок.

Згідно з вересневими даними соціологічного опитування, проведеного на замовлення німецького громадсько-правового телеканалу ARD, більше половини мешканців Німеччини виступають за збереження санкцій щодо РФ, запроваджених за війну в Україні, навіть якщо ті будуть пов'язані зі зростанням цін, перебоями в енергопостачанні та проблемами для німецької економіки. Водночас у березні в аналогічному опитуванні на підтримку санкцій висловилися 66 відсотків респондентів.

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