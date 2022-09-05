У Кельні пройшов мітинг проти постачання зброї Україні

У німецькому Кельні декілька сотень проросійських демонстрантів вийшли в неділю, 4 вересня, на мітинг проти постачання Німеччиною зброї Україні.

За різними даними, на мітингу було від 400 до 800 осіб. Крім представників російськомовної діаспори у демонстрації взяли участь відомі праві екстремісти з Північного Рейну-Вестфалії та Східної Німеччини.

Телекомпанія WDR зазначає, що мітингувальники виступали на підтримку війни РФ проти України, виправдовуючи її "необхідністю самооборони". За даними агентства Reuters, організатори мітингу збирали пожертвування для підтримуваних Росією окупаційних сил на Донбасі. Протестувальники також вимагали скасування санкцій щодо Росії та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

У відповідь на проросійський марш у центрі Кельна пройшли контрдемонстрації тих, хто виступає проти пом'якшення політики щодо Росії. Вони також зібрали кілька сотень учасників. За словами поліцейських, демонстрації пройшли без серйозних інцидентів.

Бербок: Протести не скасують санкцій

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) казала, що країни Заходу "зробили все", щоби запобігти війні в Україні, але президент РФ Володимир Путін "зірвав мирні переговори та вже пів року знищує ні в чому не винну країну". За її словами, в такій ситуації не залишається іншого варіанту, ніж і далі підтримувати Україну постачанням зброї. Зокрема, Німеччина планує передати Україні системи протиповітряної оборони Iris-T, ракетні установки, броньовані ремонтно-евакуаційні машини, боєприпаси та засоби захисту від дронів. Поставки має схвалити Бундестаг. Планується, що зброя буде направлена ​​у 2023 році, а можливо, й раніше.

Днями Бербок визнала, що очікує восени та взимку на вуличні протести мешканців ФРН через високі ціни на енергію. Вона переконана, що відповіддю на ці протести мають стати соціальні заходи, але не скасування обмежень щодо РФ. "Ми будемо на боці України, і це означає, що санкції збережуться і взимку, навіть якщо політикам буде дуже складно. Я даю народу України обіцянку: ми будемо з вами доти, доки ми вам потрібні", - запевнила Бербок.

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Німці задоволені допомогою Україні - опитування

За даними соціологічного опитування, проведеного на замовлення німецьких телекомпаній RTL і n-tv наприкінці серпня, майже третина мешканців ФРН виступає за постачання Києву важких озброєнь навіть, якщо це негативно позначиться на оснащенні Бундесверу (німецьких збройних сил). Але проти таких постачань висловилися 62 відсотки респондентів.

Загалом 43 відсотки респондентів задоволені заходами, яких вживає німецький уряд для допомоги Україні. Більше чверті вважають, що робиться надто мало, чверть - надто багато.

Згідно з вересневими даними соцопитування, проведеного на замовлення німецького громадсько-правового телеканалу ARD, за збереження санкцій щодо РФ виступають більше половини мешканців Німеччини, навіть якщо ті будуть пов'язані зі зростанням цін, перебоями в енергопостачанні та проблемами для німецької економіки. Водночас у березні в аналогічному опитуванні на підтримку санкцій висловилися 66 відсотків респондентів.