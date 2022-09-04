Шмигаль у Берліні: зброя, електроенергія, готовність до зими

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Берліні зустрівся з рядом німецьких політиків. Розповідаємо, про що вони говорили і згоди щодо чого досягли.

В неділю, 4 вересня, до Берліна з візитом прибув прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це перший візит політика з України такого високого рангу до Берліна після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

В рамках візиту до Німеччини Шмигаль зустрівся із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), федеральною міністеркою економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце (Svenja Schulze), віцеканцлером та міністром економіки Німеччини Робертом Габеком та керівниками фракцій Бундестагу.

Прем’єр-міністр України також зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz). За підсумками цієї зустрічі була запланована спільна прес-конференція. Однак напередодні візиту її несподівано скасували.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Ще більше озброєння

Ключовими питаннями, які обговорювалися в ході візиту прем’єра, була ситуація на фронті, а також постачання зброї, розширення існуючих і ймовірність забезпечення нових поставок озброєнь. Денис Шмигаль зазначив, що з канцлером ФРН відбулася доволі довга та плідна розмова щодо цього.

"Ми домовились, що Німеччина може розширяти поставки тієї зброї, яка уже поставлена Україні, якою навчені користуватись Збройні сили України", - сказав він журналістам за підсумками візиту. Раніше в неділю він повідомив, що восени Україна очікує отримати від Німеччини систему протиповітряної оборони IRIS-T. На тлі цього він зазначив, що Київ очікує, що Німеччина стане одним з лідерів у процесі розвитку протиповітряної оборони України.

Ще напередодні візиту Шмигаль попросив надати Україні німецькі танки Leopard 2. Він зазначив, що Україна запропонувала конкретні шляхи поставок, проте чи вдалося в ході візиту переконати німецьку сторону, він не уточнив. "Ми завжди налаштовані оптимістично", - сказав український прем’єр.

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Денис Шмигаль провів зустріч з канцлером ФРН Олафом Шольцем Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Україна може постачати електроенергію до Європи

На фоні газового шантажу з боку Російської Федерації Україна запропонувала постачати електроенергію в Європу та допомогти Німеччині зменшити залежність від російських енергоносіїв.

"Нам дійсно буквально в ці дні відкрили спроможність експортувати в Європу 400 МВт. Це доволі великий об’єм… Це доволі хороший експортний потенціал для залучення валютної виручки під час війни, наповнення нашого бюджету", - сказав Шмигаль.

Однак постачання електроенергії до Європи можливе лише за умови, що Запорізька АЕС буде в безпеці та працюватиме повноцінно, зазначив прем’єр. "Якщо ж ми будем мати військові ризики, пов’язані з окупацією ЗАЕС, інші військові ризики, то звичайно, ми будем працювати в тому режимі, щоб в першу чергу забезпечити українське суспільство на цей осінньо-зимовий період необхідним енергоресурсом", - сказав він. Шмигаль запропонував Шольцу спільно працювати над можливою місією ЄС та ООН на ЗАЕС задля її демілітаризації.

Німеччина і Україна готові до зими

Говорячи про енергоресурси, Шмигаль зауважив, що Україна готова до опалювального сезону майже так само, як і Німеччина: "Ми ділились враженнями з німецькими колегами. Скажімо так: ми на рівних готові для того, щоб складно, але пройти цей опалювальний сезон". За словами Шмигаля, Україна має вже 13 мільярдів кубометрів газу в сховищах, а також два мільйони тонн накопиченого вугілля.

Гідбридна війна у ЄС

Ще одним важливим аспектом візиту до Німеччини стало обговорення питання подальших санкцій проти Російської Федерації. Йдеться, зокрема, про ембарго на газ із Росії, а також про скасування віз для росіян. "Складне питання, викликає дискусії в парламентській коаліції", - сказав журналістам Шмигаль.

Утім він зауважив: кожен європейський політик розуміє, що сьогодні "гібридна війна відбувається як в Україні, так і на території Європейського Союзу. Власне, гібридна війна в галузі енергоресурсів, газу, нафти, електроенергії, міграційної кризи, дезінформації, кібератак. Всі ці речі Німеччина на собі сьогодні відчуває".