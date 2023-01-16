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Leopard 2
Тема
Leopard 2 - бойовий танк німецького виробницта, виробляється компанією Krauss-Maffei Wegmann.
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Новини
08.02.2023
8 лютого 2023 р.
Швеція схвалила військову допомогу ЗСУ на 400 млн доларів
08.02.2023
8 лютого 2023 р.
Португалія надішле Україні три танки Leopard 2 у березні
08.02.2023
8 лютого 2023 р.
Перший батальйон з 31 Leopard може бути в Україні у березні
08.02.2023
8 лютого 2023 р.
Пісторіус: Перші "Леопарди" будуть в Україні в березні
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Докладно
Тарас Чмут: "Ми не виграємо війни лише танками"
Тарас Чмут: "Ми не виграємо війни лише танками"
Яке озброєння необхідне Україні для контрнаступу? Інтерв'ю DW з керівником фонду "Повернись живим" Тарасом Чмутом.
Конфлікти
08.02.2023
8 лютого 2023 р.
Західні винищувачі - вже скоро в небі України?
Західні винищувачі - вже скоро в небі України?
Рішення щодо західних винищувачів практично ухвалене, вважають українські аналітики, дискусія йде лише про тип літаків.
Конфлікти
07.02.2023
7 лютого 2023 р.
Тарас Чмут про зброю, необхідну для початку контрнаступу ЗСУ
Тарас Чмут про зброю, необхідну для початку контрнаступу ЗСУ
Яка зброя необхідна ЗСУ, щоб почати контрнаступ? Чи варто чекати на винищувачі від Заходу? Тарас Чмут в інтерв'ю DW.
Конфлікти
07.02.2023
7 лютого 2023 р.
28:02 хв.
Як працює "супермаркет зброї" у Бельгії
Як працює "супермаркет зброї" у Бельгії
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну попит на бронетехніку в "супермаркеті зброї" у Бельгії стрімко зріс.
Економіка
06.02.2023
6 лютого 2023 р.
01:54 хв.
Міністр оборони ФРН заліз на танк для України
Міністр оборони ФРН заліз на танк для України
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус особисто перевірив танки Leopard 2, які мають відправити в Україну.
Конфлікти
01.02.2023
1 лютого 2023 р.
01:07 хв.
Постачання Leopard 2 Україні: чи долучається ФРН до війни?
Постачання Leopard 2 Україні: чи долучається ФРН до війни?
Берлін відправить Києву Leopard 2. Але чи означає це долучення ФРН до війни? Ні, пояснюють правники.
Політика
31.01.2023
31 січня 2023 р.
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Challenger 2 для ЗСУ
14 британських танків Challenger 2 відправлять в Україну вже найближчими тижнями. Які в них переваги та недоліки?
Технології
31.01.2023
31 січня 2023 р.
02:20 хв.
Leopard 2 для ЗСУ:як західні танки вплинуть на перебіг війни
Німеччина таки надасть Україні танки Leopard 2 і дозволить реекспорт іншим країнам. Як це вплине на перебіг війни?
Політика
25.01.2023
25 січня 2023 р.
07:00 хв.
Танки Leopard 2 для ЗСУ: чим вони такі важливі
ФРН погодилася надати танки Leopard 2 Україні. Чому вони так потрібні ЗСУ і що їх відрізняє від інших бойових танків?
Конфлікти
25.01.2023
25 січня 2023 р.
01:58 хв.
Західні танки - вирішальний фактор розвитку війни в Україні
Аби здійснити прорив у війні, Україні потрібні танки західного зразка для застосування їх у "загальновійськовому бою".
Конфлікти
20.01.2023
20 січня 2023 р.
Рамштайн: яку зброю чекає Україна від союзників?
На засіданні контактної групи "Рамштайн" у Німеччині 20 січня вирішуватимуть питання надання танків та бронетехніки ЗСУ.
Конфлікти
19.01.2023
19 січня 2023 р.
05:00 хв.
Чому подала у відставку міністерка оборони Німеччини?
Робота Крістіне Ламбрехт на чолі міноборони Німеччини була сповнена численних проколів та скандалів. Хто її замінить?
Політика
16.01.2023
16 січня 2023 р.