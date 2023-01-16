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Leopard 2

Тема

Leopard 2 - бойовий танк німецького виробницта, виробляється компанією Krauss-Maffei Wegmann.

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Новини

8 лютого 2023 р.

Швеція схвалила військову допомогу ЗСУ на 400 млн доларів

8 лютого 2023 р.

Португалія надішле Україні три танки Leopard 2 у березні

8 лютого 2023 р.

Перший батальйон з 31 Leopard може бути в Україні у березні

8 лютого 2023 р.

Пісторіус: Перші "Леопарди" будуть в Україні в березні

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Докладно

Танк Leopard-2

Тарас Чмут: "Ми не виграємо війни лише танками"

Тарас Чмут: "Ми не виграємо війни лише танками"

Яке озброєння необхідне Україні для контрнаступу? Інтерв'ю DW з керівником фонду "Повернись живим" Тарасом Чмутом.
Конфлікти8 лютого 2023 р.
Винищувачі F-16 польських ВПС у набі над Балтикою

Західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Рішення щодо західних винищувачів практично ухвалене, вважають українські аналітики, дискусія йде лише про тип літаків.
Конфлікти7 лютого 2023 р.
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Тарас Чмут про зброю, необхідну для початку контрнаступу ЗСУ

Тарас Чмут про зброю, необхідну для початку контрнаступу ЗСУ

Яка зброя необхідна ЗСУ, щоб почати контрнаступ? Чи варто чекати на винищувачі від Заходу? Тарас Чмут в інтерв'ю DW.
Конфлікти7 лютого 2023 р.28:02 хв.
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Як працює "супермаркет зброї" у Бельгії

Як працює "супермаркет зброї" у Бельгії

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну попит на бронетехніку в "супермаркеті зброї" у Бельгії стрімко зріс.
Економіка6 лютого 2023 р.01:54 хв.
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Міністр оборони ФРН заліз на танк для України

Міністр оборони ФРН заліз на танк для України

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус особисто перевірив танки Leopard 2, які мають відправити в Україну.
Конфлікти1 лютого 2023 р.01:07 хв.
Танки Leopard 2

Постачання Leopard 2 Україні: чи долучається ФРН до війни?

Постачання Leopard 2 Україні: чи долучається ФРН до війни?

Берлін відправить Києву Leopard 2. Але чи означає це долучення ФРН до війни? Ні, пояснюють правники.
Політика31 січня 2023 р.
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Політика25 січня 2023 р.07:00 хв.
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Танки Leopard 2 для ЗСУ: чим вони такі важливі

ФРН погодилася надати танки Leopard 2 Україні. Чому вони так потрібні ЗСУ і що їх відрізняє від інших бойових танків?
Конфлікти25 січня 2023 р.01:58 хв.
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Аби здійснити прорив у війні, Україні потрібні танки західного зразка для застосування їх у "загальновійськовому бою".
Конфлікти20 січня 2023 р.
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Рамштайн: яку зброю чекає Україна від союзників?

На засіданні контактної групи "Рамштайн" у Німеччині 20 січня вирішуватимуть питання надання танків та бронетехніки ЗСУ.
Конфлікти19 січня 2023 р.05:00 хв.
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт

Чому подала у відставку міністерка оборони Німеччини?

Робота Крістіне Ламбрехт на чолі міноборони Німеччини була сповнена численних проколів та скандалів. Хто її замінить?
Політика16 січня 2023 р.