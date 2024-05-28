Навіщо Зеленський їздив до Мадрида

Договір про безпеку між Іспанією та Україною підписали в Мадриді в понеділок, 27 травня, голова іспанського уряду Педро Санчес і український президент Володимир Зеленський. Документ передбачає ''довготривалу військову підтримку України на стабільній основі'', а також зобов'язання Іспанії дотримуватися економічних санкцій проти Росії та співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом для розслідування російських воєнних злочинів. До цього розслідування Іспанія долучилася ще в грудні 2022 року.

За словами міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, договір покликаний ''надати впевненості'' Україні в надійності відносин з Іспанією. Загалом, за оцінкою міністра, він схожий на домовленості, вже укладені Києвом із Великобританією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією та Канадою.

Мадрид готовий підтримувати Київ ''стільки, скільки буде потрібно''

З офіційним візитом президент Зеленський уперше приїжджав до Іспанії, зауважив у розмові з DW професор політології Мадридського університету Франсіско Наварро. У жовтні 2023 року він був в іспанській Гранаді на саміті Європейської політичної спільноти. За словами політолога, Зеленському надають ''найпривітніший прийом'': його прийняли як голова уряду, так і король Іспанії Філіп VI, який особисто зустрів його в аеропорту і дав на його честь обід. При цьому влада Іспанії запевнила Зеленського, що їхня країна допомагатиме Україні ''стільки, скільки буде потрібно''.

Іспанці солідарні з українцями Фото: Viktor Tscherezky/DW

В Іспанії немає сил, які підтримують російську агресію. Іспанці солідарні з українцями. Навіть ультраконсерватори з партії VOX ("Голос") різко критикують Кремль, незважаючи на свої зв'язки з такими діячами, як Віктор Орбан або Марін Ле Пен, які займають особливу позицію в Європі щодо режиму Путіна.

Повномасштабне військове співробітництво

Договір, зі змістом якого ознайомився кореспондент DW, передбачає постачання Україні зброї, боєприпасів, навчання її військовослужбовців у Центрі підготовки при загальновійськовій академії в Толедо.

Ідеться також про співпрацю у сферах оборонної промисловості та кібербезпеки, обмін розвідувальною інформацією та лікування поранених українців у військовому госпіталі в Сарагосі. Водночас документ не передбачає ані участі іспанських військових у відбитті зовнішньої агресії проти України, ані українських - у разі агресії проти Іспанії.

Вартість озброєння, що постачатиметься, закладатимуть до щорічного держбюджету Іспанії. Вважається, що загальна вартість поставок у найближчі два роки становитися 1,129 мільярда євро. Перший пакет допомоги відповідно до нового договору буде підготовлено до 30 червня цього року.

Танки Leopard 2 A4, призначені Україні, все ще на капітальному ремонті Фото: Viktor Tscherezky/DW

До нього увійдуть ракети до зенітного комплексу Patriot, артилерійські снаряди великого калібру, станкові та ручні кулемети, вантажівки, бронетранспортери, протитанкові ракети, обладнання для виявлення і знищення дронів, а також 10 танків Leopard 2 A4 з 19 обіцяних раніше. Наразі ця техніка, знята 10 років тому з озброєння в Іспанії, перебуває на капітальному ремонті.

Що вже надала Іспанія Україні

Політолог Наварро не виключає, що в майбутньому допомога Україні надаватиметься не окремими країнами, а НАТО - як організацією, що представляє ці країни. У такому разі роль Іспанії зведеться до щорічного виділення близько мільярда євро до фонду Альянсу. За даними експерта, гуманітарні та військові поставки йдуть з Іспанії практично з перших днів повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

На пресконференції Володимира Зеленського і Педра Санчеса Фото: Oscar del Pozo/AFP

Країна надала Києву за цей час десятки одиниць бронетехніки, патрульні катери, ракети Patriot, Hawk, Mistral, Harpoon, Aspide, гаубиці, снаряди, безпілотні літальні апарати, гранатомети, міни, стрілецьку зброю, патрони, прилади нічного бачення, засоби зв'язку. Поставлено також каски і бронежилети, обмундирування, санітарні машини та медичне обладнання, продовольство.

Питання про депортацію біженців не стоїть

За словами Наварро, питання про українських біженців в Іспанії під час нинішньої зустрічі не порушувалося. Відповідно до даних статистики, на березень 2024 року в Іспанії перебувало майже 200 тисяч біженців.

Центр проживання українських біженців у Мадриді Фото: Viktor Tscherezky/DW

Але громадян України в країні більше. Щоб мати повне уявлення про їхню кількість, слід згадати й тих, хто приїхав сюди до 2022 року. Посвідку на проживання серед них мали на той час майже 111 тисяч людей. Однак частина українців перебувала і продовжує перебувати в Іспанії нелегально. Без реєстрації проживає і певна кількість біженців.

Що стосується чуток про масове видворення українців, особливо осіб призовного віку, то мадридський адвокат Рауль Креспо в розмові з DW виключив таку можливість. За його словами, іспанський закон передбачає екстрадицію з країни іноземців тільки в судовому порядку при індивідуальному розгляді їхніх справ. І тільки ''за злочини, вчинені в Іспанії або за її межами''. При цьому процес видворення, як правило, розтягується на довгі місяці.