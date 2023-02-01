  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
КонфліктиУкраїна

Тарас Чмут про зброю, необхідну для початку контрнаступу ЗСУ

Ірина Ухіна
6 год. тому

Яке озброєння необхідне Україні, щоб розпочати контрнаступ? Чи варто сподіватися на винищувачі від Заходу? І коли можна буде говорити про остаточну перемогу України? Тарас Чмут, керівник фонду допомоги ЗСУ "Повернись живим", в інтерв'ю DW.

https://p.dw.com/p/4NBLT
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Leopard 1

Берлін схвалив постачання Україні 178 Leopard 1 - Spiegel

Політика1 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Прапор ЄС

Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?

Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?

Політика3 год. тому
Олексій Резніков

"Підвішений" міністр: коли чекати відставки Резнікова

"Підвішений" міністр: коли чекати відставки Резнікова

Політика23 год. тому
Наслідки землетрусу в Туреччині

Потужний землетрус у Туреччині та Сирії - фоторепортаж

Потужний землетрус у Туреччині та Сирії - фоторепортаж

Катастрофи6 лютого 2023 р.11 фото
Виборчий плакат "Альтернативи для Німеччини"

З євроскептиків у праві екстремісти: партії АдН 10 років

З євроскептиків у праві екстремісти: партії АдН 10 років

Політика6 лютого 2023 р.
external

Як жити після зґвалтування російськими окупантами

Як жити після зґвалтування російськими окупантами

Суспільство6 лютого 2023 р.10:56 хв.
Канцлера Шольца погрози Путіна не залякали

Нові погрози Путіна не злякали Берлін

Нові погрози Путіна не злякали Берлін

Конфлікти4 лютого 2023 р.
На головну сторінку