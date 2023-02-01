Тарас Чмут про зброю, необхідну для початку контрнаступу ЗСУ

КонфліктиУкраїнаТарас Чмут про зброю, необхідну для початку контрнаступу ЗСУTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаІрина Ухіна6 год. тому6 год. томуЯке озброєння необхідне Україні, щоб розпочати контрнаступ? Чи варто сподіватися на винищувачі від Заходу? І коли можна буде говорити про остаточну перемогу України? Тарас Чмут, керівник фонду допомоги ЗСУ "Повернись живим", в інтерв'ю DW.https://p.dw.com/p/4NBLTРеклама