Фіаско домовленостей про ремонт танків Leopard. Що далі?

Уряд ФРН відмовився від планів відкриття ремонтного центру в Польщі для танків Leopard з українського фронту, пишуть ЗМІ. Що не поділили Берлін та Варшава і які варіанти розглядаються тепер?

Поставлені Німеччиною в Україну танки Leopard 2 моделей 2A5 та 2A6, всупереч початковому плану, не відправлятимуться на ремонт у спільному технічно-ремонтному центрі, який мав постати у Польщі. Про це в четвер, 13 липня, повідомляють німецькі та польські ЗМІ з посиланням на речника міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius). На полях саміту НАТО у Вільнюсі він підтвердив дані газети німецьких ділових кіл Handelsblatt про провал переговорів з урядом у Польщі з цього питання.

За попередніми даними, танки, підбиті у бою на фронті в Україні, які потребують термінового технічного обслуговування, можуть бути направлені в Німеччину або в Литву. Розглядаються й інші варіанти. DW зібрала відому на цей час інформацію.

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Спільний центр так і не відкрився

Як повідомляла DW, перші бойові танки Leopard, які потребують ремонту, раніше вже прибули з фронту в Україні до Польщі. Проте вони й досі простоюють там в очікуванні ремонту. Німеччина та Польща наприкінці квітня домовилися, що ще до кінця травня у Глівіце, що у Верхній Сілезії, відкриється спільний ремонтно-технічний центр. На користь цієї локації виступав і географічний фактор, а саме - близькість до українського кордону.

Борис Пісторіус (л) та бригадний генерал Бундесверу Бйорн Шульц під час відвідин центру із підготовки українських військових на танках Leopard 2 в околицях вестфальського Мюнстера, лютий 2023 Фото: Gregor Fischer/AP/picture alliance

Два німецькі виробники танків Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann (KMW) повинні були налагодити співпрацю з польським державним концерном PGZ. Однак з цього так нічого й не вийшло. Як повідомляє журнал Der Spiegel, головним каменем спотикання став прейскурант обслуговування: польська сторона запросила 100 тисяч євро за "вступне діагностування", при тому, що в Німеччині подібна процедура коштує майже увосьмеро дешевше - 12 тисяч євро. Додатково, пишуть німецькі ЗМІ, польські спеціалісти не готові були давати гарантії на проведені ремонтні роботи. Хоча Берлін і мав наміри взяти на себе велику частину витрат, ці пропозиції стали у підсумку для німецької сторони "неприйнятними".

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Берлін і Варшава винесли суперечку на люди

На початку липня суперечку між двома урядами вже не можна було приховати: час йшов, а ремонтно-технічний центр, чий запуск обіцяли ще на травень, так і не відкривався.

У ході візиту до Польщі 3 липня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що "час підтискає" і озвучив публічний намір поставити крапку в цьому питанні впродовж найближчих 10 днів. Як пише Der Spiegel, цю заяву розцінили як ультиматум, мовляв, "або туди, або сюди". Але домовитися за ці 10 днів не вдалося, хоча офіційно в міноборони ФРН кажуть, що консультації з Варшавою з цього приводу ще тривають. Утім, надії на раптовий прорив, схоже, вже ніхто не плекає, а для ремонту танків з українського фронту тепер підшуковують інші варіанти.

Шеф бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач Фото: picture-alliance/dpa/M. Ulander

Керівник бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач у четвер, 13 липня, в ефірі телеканалу Polsat News заявив, що остаточного рішення щодо локалізації ремонту танків Leopard "на цьому етапі немає". Він підтвердив "певні труднощі" у переговорах з німецькими партнерами, але відкинув твердження про те, що польська сторона висунула непомірний прейскурант.

За його словами, труднощі на переговорах "були наслідком головним чином неквапливості німців у постачанні запасних частин. Вони повністю у їхньому розпорядженні. У твердженнях німецької преси про те, що фінансові очікування Польщі були занадто високими, немає нічого правдивого", - сказав Пшидач і додав, що "не здивувався би, якби там з німецького боку була така легка політична нотка".

У Берліні натомість, як пишуть німецькі ЗМІ, не виключають політичного підтексту незговірливості саме Варшави, особливо з огляду на наближення загальних парламентських виборів восени. Правляча партія "Право і справедливість" не упускає нагоди заробити політичних очок, кажуть оглядачі.

Міноборони ФРН тепер також має вирішити, чи продовжувати строки розміщення у Польщі німецьких систем ППО американського виробництва Patriot. Це питання німецька сторона раніше прагнула розглядати в пакеті із рішенням щодо відкриття ремонтного центру в Польщі для танків Leopard.

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Які є альтернативи?

На сьогодні серед варіантів розглядається відправлення підбитих на фронті та несправних машин Leopard 2 до Німеччини до центрів виробника або до Литви, де вже розквартировані війська НАТО і наявні необхідна для проведення ремонтних робіт інфраструктура та запчастини. Хоча ремонт у Польщі з точки зору логістики був би простішим, визнають у Берліні.

Крім того, за даними газети Rzeczpospolita, німецька сторона зараз проводить переговори також з Румунією, де розташований ремонтно-технічний центр з обслуговування БМП Marder. Не набагато більше відомо й про діалог зі Словаччиною, де мали би ремонтувати підбиті на фронті в Україні гаубиці. Польська преса пише, що і тут не обійшлося без суперечки, адже словацька сторона буцімто затребувала високих митних зборів на запчастини.

Скільки саме танків Leopard вийшли з ладу у ході контрнаступу ЗСУ, початком якого вважають перші дні червня, невідомо. Така інформація, як правило, належить до цілком таємної. За офіційними даними уряду ФРН станом на 7 липня, Берлін зі своїх запасів поставив Україні 18 танків Leopard сучасної моделі 2A6. Ці танки передають Україні також інші держави, зокрема, Данія, Іспанія, Нідерланди. З поставлених же Польщею 14 танків моделі 2A4, вісім потребували ремонту ще до початку експлуатації, пише Handelsblatt.

Так чи інакше, а потреба у ремонтному центрі для такої складної техніки цілком нагальна - визнають усі. "Для ворога ми найперша ціль", - розповів у червні кореспондентові Der Spiegel командир одного з українських екіпажів, який експлуатує танк Leopard на запорізькому напрямку. "Вже два мої танки було знищено. Але я живий", - додав у розмові інший танкіст-артилерист. Російська армія оголосила полювання на танки Leopard і навіть пропонує за їхнє захоплення чи підбиття грошову винагороду.

А втім, для контрнаступу ЗСУ "Leopard" - це те, що треба зараз. "Високоточні приціли, прилади нічного бачення, може працювати за будь-яких погодних умов", - сказав у розмові з DW у березні, коли й почалися перші поставки цих танків, офіцер ЗСУ Костянтин.