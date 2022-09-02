Перед візитом у Німеччину Шмигаль попросив про бойові танки

Україна очікує на прямі поставки американських танків Abrams і німецьких Leopard 2. Про це в інтерв'ю агентству dpa заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні свого візиту до Берліна.
"Нам потрібна зміна філософії поставок озброєнь. Під цим я маю на увазі: сучасні бойові танки також повинні бути поставлені", - сказав Шмигаль.
Пряме постачання бойових танків і бойових машин піхоти в Україну залишається темою табу в Німеччині, де суспільство переважно обережно ставиться до будь-якої форми військового втручання за кордон. Жодна інша держава Організації Північноатлантичного договору (НАТО) досі також не надала Києву такі системи озброєння, зауважує dpa.
Київ потребує втричі більше ППО, ніж обіцяє Берлін
"Німеччина досягла величезного прогресу в підтримці України зброєю", - сказав Шмигаль. Спочатку Києву постачали лише захисне спорядження та шоломи, а сьогодні це - найсучасніша зброя, пояснив він. Так, у червні Україна вперше отримала від ФРН самохідні артилерійські установки (САУ) PzH 2000. Крім того, Берлін направив Києву 15 зенітних самохідних установок, три реактивні системи залпового вогню та три броньовані ремонтно-евакуаційні машини.
"Однак, звичайно ж, ми хочемо отримати ще більше озброєнь та обладнання якнайшвидше", - зауважив глава українського уряду. Зокрема, він попросив Берлін про системи протиповітряної оборони IRIS-T. Уряд Німеччини раніше обіцяв направити чотири одиниці, однак Україні необхідно 12 таких систем, зазначив Шмигаль.
Шмигаль прибуде до Берліна 3 вересня, а наступного дня його прийме канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Прем'єр стане українським політиком найвищого рангу, який відвідає Берлін після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.