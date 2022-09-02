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Танк Leopard 2 A4
"Леопард"Фото: Csaba Krizsan/dpa
ПолітикаУкраїна

Перед візитом у Німеччину Шмигаль попросив про бойові танки

Анастасія Шепелева
1 год. тому

В інтерв'ю dpa напередодні візиту до ФРН прем'єр-міністр України заявив, що очікує на "зміну філософії поставок зброї" від Берліна та попросив про прямі постачання сучасних бойових танків.

https://www.dw.com/uk/naperedodni-vizitu-do-nimeccini-smigal-poprosiv-sucasni-bojovi-tanki/a-63000322

Україна очікує на прямі поставки американських танків Abrams і німецьких Leopard 2. Про це в інтерв'ю агентству dpa заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні свого візиту до Берліна.

"Нам потрібна зміна філософії поставок озброєнь. Під цим я маю на увазі: сучасні бойові танки також повинні бути поставлені", - сказав Шмигаль.

Пряме постачання бойових танків і бойових машин піхоти в Україну залишається темою табу в Німеччині, де суспільство переважно обережно ставиться до будь-якої форми військового втручання за кордон. Жодна інша держава Організації Північноатлантичного договору (НАТО) досі також не надала Києву такі системи озброєння, зауважує dpa.

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Київ потребує втричі більше ППО, ніж обіцяє Берлін

"Німеччина досягла величезного прогресу в підтримці України зброєю", - сказав Шмигаль. Спочатку Києву постачали лише захисне спорядження та шоломи, а сьогодні це - найсучасніша зброя, пояснив він. Так, у червні Україна вперше отримала від ФРН самохідні артилерійські установки (САУ) PzH 2000. Крім того, Берлін направив Києву 15 зенітних самохідних установок, три реактивні системи залпового вогню та три броньовані ремонтно-евакуаційні машини.

"Однак, звичайно ж, ми хочемо отримати ще більше озброєнь та обладнання якнайшвидше", - зауважив глава українського уряду. Зокрема, він попросив Берлін про системи протиповітряної оборони IRIS-T. Уряд Німеччини раніше обіцяв направити чотири одиниці, однак Україні необхідно 12 таких систем, зазначив Шмигаль.

Шмигаль прибуде до Берліна 3 вересня, а наступного дня його прийме канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Прем'єр стане українським політиком найвищого рангу, який відвідає Берлін після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

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Чому Україні конче необхідна саме німецька зброя?

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Танк Leopard 2 A4

Перед візитом у Німеччину Шмигаль попросив про бойові танки

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