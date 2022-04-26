Броньовані "Леопарди" та "Гепарди": не молоді, але досі небезпечні

Перешкод на шляху постачання важких озброєнь із ФРН в Україну не залишилося - 28 квітня Бундестаг більшістю голосів схвалив відповідний міжфракційний запит. Раніше уряд дозволив експорт до України 50 зенітних самохідних установок "Гепард". Німеччина дала згоду на те, що Нідерланди нададуть Києву гаубиці німецького виробництва PzH2000, а цього тижня пообіцяла навчати солдатів збройних сил України (ЗСУ).

На черзі для схвалення - танки "Леопард 1" та бойові машини піхоти "Мардер". Німецький оборонний концерн Rheinmetall запитав у уряду ФРН дозвіл на постачання до України 88 танків "Леопард" та 100 БМП. Раніше газета Die Welt повідомляла, що інший виробник озброєнь, Krauss-Maffei Wegmann (KMW), запитав дозвіл на поставку 100 самохідок PzH 2000. Крім згаданих гаубиць, які вважаються сучасними і стоять на озброєнні багатьох країн НАТО, інша техніка давно списана. На що вона ще може згодитися?

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"Гепарди" - "це високоточна зброя, хайтек"

Зенітні самохідні установки "Гепард" (в англомовному світі їх називають Cheetah) більше 10 років як не стоять на озброєнні Бундесверу, але досі мають багато шанувальників серед колишніх німецьких офіцерів. "Твердження, що це застаріле озброєння - неправильне. Я особисто шкодував про те, що їх було знято з озброєння Бундесверу 10 років тому", - сказав у розмові з DW військовий експерт берлінського Фонду "Наука та політика" (SWP) Вольфганґ Ріхтер (Wolfgang Richter). Він полковник Бундесверу у відставці і сам командував батальйоном моторизованої піхоти (панцергренадер). "Гепард" - це броньована машина, головне завдання якої захищати війська від нападів з повітря - штурмовиків, гелікоптерів, безпілотників. І це високоточна зброя, хайтек", - додає Ріхтер.

"Гепарди" зняли з озброєння Бундесверу насамперед через заощадження грошей, нагадують військові фахівці. "Тоді було вирішено, що потреби у них немає. Однак потім ми виявили, що у нашої армії виникла дірка в обороні, - додав Ріхтер. - "Гепарди" легко пересуваються та добре захищають війська, у цьому їхня сила".

Що вміє ця машина вагою до 47 тонн: стріляти двома гарматами 35 мм зі швидкістю понад 1000 пострілів за хвилину (так що неможливо розрізнити окремі постріли) по цілях до трьох з половиною кілометрів у висоті та до шести кілометрів, якщо йдеться про наземні цілі. На деякі модифікації підвішують "Стінгери". У "Гепарда" - два радари оглядом до 15 кілометрів. "У правильних руках він здатний за лічені хвилини повністю знищити цілий конвой. Це пекельна машина в бою за наземними цілями. Але й бойові гелікоптери і "сушки" його боятимуться", - написав колишній офіцер Бундесверу в мережі Twitter під псевдонімом Gepardkommandant, який говорить що має багаторічний досвід роботи з цією технікою.

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На озброєння ЗСУ "Гепарди" стануть нескоро?

Швидкострільність "Гепардів" вимагає значних обсягів боєприпасів, і це залишається слабким місцем усієї історії з його постачанням. У самій Німеччині залишилося лише 23 тисячі снарядів - 50 машин розстріляли б їх за 20 хвилин безперервного бою. Після того як у постачанні амуніції відмовила Швейцарія, продати свої арсенали, за даними преси, готова влада Бразилії.

Перші п'ять "Гепардів" мають бути відправлені ЗСУ негайно, протягом травня - 30, а решта - до 25 червня, як дізналася газета Bild із джерел у галузі. Але Вольфґанґ Ріхтер є більш обережним у прогнозах того, коли машини надійдуть на озброєння ЗСУ - він вважає, що не раніше, ніж через 4 місяці. "Ще треба перевірити, в якому стані машини знаходяться", - каже він, налагодити весь логістичний ланцюжок з амуніцією та запчастинами, а також дати достатньо часу на навчання. У наступі російської армії, який відбувається зараз, "Гепарди" вже не зіграють ролі, але, "якщо розглядати сценарій, що ця війна не скінчиться швидко, то зміцнення української армії має сенс".

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"Вони суттєво покращать наші вогневі можливості та загалом бойовий потенціал збройних сил", - згоден український військовий експерт Олег Жданов. "Відмінність "Гепардів" (від "Тунгусок", що стоять на озброєнні ЗСУ та РФ - Ред.) полягає в тому, що у них кращі РЛС (радіолокаційні системи - Ред.) та краща швидкодія, а, відповідно, і точність ведення вогню. Це істотно змінить характер реакцій тактичної ППО, яка прикриває безпосередньо позиції наших солдатів на передовій", - пояснює Жданов.

Навчання поводженню з "Гепардами" має відбуватися у Німеччині, але поки що, наскільки відомо, не почалося. Лише початковий курс стрілка-навідника триває шість тижнів, як показує досвід Бундесверу. Думки військових фахівців з цієї техніки розходяться: деякі вважають "Гепарди" дуже зручними у користуванні, інші попереджають про необхідність тривалого навчання, особливо для управління радарами. Олег Жданов складнощів з навчанням військовослужбовців ЗСУ у роботі з "Гепардами" не очікує. "Народ дуже швидко вчиться, це для нас життєво необхідно. На фронті дуже велика проблема - прикриття військ з повітря", - сказав він у розмові з DW.

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БМП "Мардер" - робоча конячка, а ось гаубиця PzH2000 - "game changer"

"Мардер" - теж не нова техніка. У самому Бундесвері хотіли б, але не можуть отримати їм заміну. Щодо 100 машин для України, то Rheinmetall має намір дістати їх із запасів, провести технічну перевірку і лише тоді відправити до України. "Мардер" все одно, звичайно, виграє порівняно з БМП-1, який стоїть на озброєнні ЗСУ", - каже Жданов. Він вважає такі машини базово необхідним елементом ведення бойових дій. "Без броні піхота не може проводити активних бойових дій", - додав він. Важлива характеристика "Мардерів": у машині може розміститися до 12 осіб, що дозволяє швидко переміщати частини піхоти навіть попри перевагу супротивника у повітрі.

Гаубиці PzH 2000 Бундесверу, які надійшли до Литви

Але, можливо, найбільше значення на полі бою можуть зіграти сучасні гаубиці, серед яких самохідну гаубицю PzH2000 вважають однією з найкращих. "Будь-яка артилерія є основою вогневої поразки противника. Перевага виражається або в різниці калібрів, або у дальності стрілянини самої артилерії", - каже Олег Жданов. За його словами, у ЗСУ основна "самохідка" це 2С3 "Акація". "Але у неї дальність стрільби - 17 кілометрів, тоді як у PzH 2000 вона починається з 24 кілометрів, залежно від боєприпасів (за даними Бундесверу, до 40 кілометрів, а зі спеціальними боєприпасами - до 70 - Ред.)".

Технічні показники гаубиці PzH2000 не можна порівняти з "Акацією": машина здатна, наприклад, випускати до п'яти снарядів з різних балістичних траєкторій - так, що усі вони потраплять в одну ціль. А поки вони досягнуть цілі, гаубиця з двигуном в 1000 кінських сил встигне змінити бойову позицію. "Те, що я говорю, стосується повною мірою і РФ: у нас немає жодного зразка артилерійського озброєння, яке б мало можливість стріляти швидким вогнем. А PzH 2000 може зробити перші три постріли за 10 секунд. А далі в автоматичному режимі - 6 -7 пострілів за хвилину", - пояснює можливості PzH2000 Олег Жданов. Унікальною особливістю цих машин вважається також здатність цілитися по цілях, що рухаються.

Саме гаубиці Жданов вважає game changer, тобто фактором, що змінює характер військового протистояння, "бо вони складають основу вогневої поразки противника". Це особливо справедливо для півдня України з великими рівнинними територіями, контроль яких може встановити артилерія. З гаубицею PzH2000, втім, теж постане питання з навчанням: військовослужбовці Бундесверу проходять п'ятимісячний курс експлуатації, але це - у звичайних умовах.

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"Леопарди" все ж таки краще, ніж наші танки"

На відміну від PzH 2000 або "Гепардів", 88 танків "Леопард 1", які теж чекають на дозвіл на відправку, важко віднести до сучасної техніки: їх почали виробляти з 1965 року. Виробники з концерну Rheinmetall мають намір розвіяти сумніви у боєздатності старих машин і стверджують, що усі танки пройдуть технічний огляд перед відправкою. Раніше шеф концерну Rheinmetall закладав на всю операцію з техогляду шість тижнів. На відміну від виробника, впевненого в тому, що він здатний виконати запропоноване ним самим замовлення, експерти в Німеччині сумніваються, наскільки списана майже двадцять років тому техніка ще здатна надати перевагу на полі бою.

"Половину танків, напевно, доведеться тримати на складі запчастин", - висловився, наприклад, Франк Зауер із університету Бундесверу у Мюнхені. Як і з "Гепардом", проблема боєприпасів може бути дуже актуальною: після зняття з озброєння танків боєприпаси було простіше розстріляти, ніж зберігати, тож запасів у Бундесверу швидше за все не залишилося, вважає Зауер.

Олег Жданов каже, що багато залежить від модифікації танка. "Починаючи з 1А5 (танки саме цієї модифікації мають бути поставлені Україні - Ред.), вони цілком нас влаштують, тому що у нас танки ще старші, по-перше. По-друге, у нас танки старі радянські. Рівень розвитку електроніки та управління вогнем на порядок відрізняється на користь західних зразків. Навіть "Леопард 1" буде кроком уперед у плані модернізації, вони все ж таки краще, ніж наші танки", - упевнений Жданов.

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Війна це "не конкурс краси", а тактики

Амуніцію для "Леопардів", справді, швидше за все, доведеться шукати у союзників ФРН по НАТО, каже Вольфґанґ Ріхтер, але він, як і Жданов, не настільки песимістичний, коли говорить про боєздатність старих зразків військової техніки з Німеччини.

"Так, усі вони зроблені не вчора, але не забувайте: системи озброєнь, які ми вважаємо ефективними та сучасними, можуть бути на озброєнні від 30 до 50 років. Війна це не показ озброєнь - у кого новіші та сучасніші, це не конкурс краси. Має значення лише те, хто ефективніше і краще зможе координувати можливості своїх озброєнь, довівши їх ефективність до максимуму. Це називається тактикою", - резюмував експерт берлінського фонду SWP.

Західна техніка почне вводитися в дію уже з кінця травня, очікує Жданов. "Думаю, у другій половині травня ми побачимо на фронті вже всі зразки, що нам передадуть у найближчі тиждень-два".