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Німецька самохідна зенітна установка Gepard (фото з архіву)
Фото: Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance

Gepard

Gepard - самохідна зенітна артилерійська установка німецького виробництва.

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Докладно

Гелікоптер Sea King Mk41

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