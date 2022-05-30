You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Реклама
Фото: Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance
Gepard
Gepard - самохідна зенітна артилерійська установка німецького виробництва.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Яку зброю Україна отримує від Заходу
Яку зброю Україна отримує від Заходу
Україна вперше отримає від Німеччини гелікоптери Sea King Mk41. Про деякі види західної зброї для Києва - галерея DW.
Конфлікти
24.01.2024
24 січня 2024 р.
22 фото
Хто, як і чим збивав ракети і "шахеди" над Києвом
Хто, як і чим збивав ракети і "шахеди" над Києвом
Під час масованих атак РФ мобільні вогневі групи знищили 11 ракет і "шахедів", які летіли на Київ. Як їй це вдалося?
Конфлікти
04.01.2024
4 січня 2024 р.
03:50 хв.
Перед зимою: нова фаза війни в Україні?
Перед зимою: нова фаза війни в Україні?
Навіть без прориву на південному фронті Україна має кращі позиції, ніж перед її контрнаступом.
Конфлікти
27.10.2023
27 жовтня 2023 р.
Німецькі "Гепарди" на фронті в Україні
Німецькі "Гепарди" на фронті в Україні
ФРН передала Україні 46 зенітних установок "Гепард". Як українські військові вправляються з ними - дивіться у відео.
Конфлікти
25.08.2023
25 серпня 2023 р.
02:43 хв.
На захисті неба: як працюють німецькі "Гепарди"
На захисті неба: як працюють німецькі "Гепарди"
Німецькі зенітні самохідні установки Gepard в Україні: як саме працює ця зброя і наскільки вона ефективна - у відео DW.
Конфлікти
20.06.2023
20 червня 2023 р.
01:37 хв.
Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу
Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу
DW підготувала перелік основної західної зброї, яка вже надійшла в Україну. Як вона може змінити роботу ЗСУ?
Конфлікти
13.04.2023
13 квітня 2023 р.
06:14 хв.
Показати більше
Реклама
Пропустити розділ DW рекомендує
DW рекомендує
Танки Leopard 2 для України: США не проти - чому гальмує ФРН
Більше гаубиць і зеніток Gepard - Німеччина підготувала новий пакет допомоги Україні. Але чому Берлін не дає танки?
Конфлікти
13.12.2022
13 грудня 2022 р.
08:25 хв.
Німеччина знайшла альтернативу швейцарським боєприпасам
Німеччина стає незалежнішою від сусідньої Швейцарії у забезпеченні оборонних потреб. Це піде на користь і Україні.
Політика
18.11.2022
18 листопада 2022 р.
Чи загрожує Україні нестача зброї
Запаси радянської зброї в Україні й поставки з країн НАТО обмежені. Київ покриває частину дефіциту за рахунок трофеїв.
Конфлікти
08.11.2022
8 листопада 2022 р.
Блискуча операція: німецькі аналітики про ЗСУ на Харківщині
Контрнаступ Збройних сил України військові і аналітики у Берліні охарактеризували як "блискучий".
Політика
12.09.2022
12 вересня 2022 р.
Чому Україні конче необхідна саме німецька зброя?
Україна вже давно просить Німеччину про надання німецьких важких озброєнь. Чому саме ця зброя так необхідна українцям?
Конфлікти
30.05.2022
30 травня 2022 р.
05:38 хв.