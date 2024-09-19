Новий пакет допомоги: ФРН передала ЗСУ танки та снаряди

Уряд Німеччини повідомив про передачу Києву нової партії зброї, до якої увійшли три установки Gepard, 22 танки Leopard 1A5, 61 тис артснарядів. Також планується збільшення на 400 млн євро обсягу допомоги ЗСУ цього року.

Федеральний уряд Німеччини у четвер, 19 вересня, оновив список озброєнь, що поставляються Україні, про що йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Зокрема, Збройні сили України (ЗСУ) отримали ще три самохідні зенітні установки Gepard із запчастинами, 22 танка Leopard 1A5 із запчастинами (спільний проєкт з Данією), 61 тисячу артилерійських снарядів калібру 155 мм, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D, п'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206).

Крім цього, Німеччина передада Києву 30 дронів VECTOR із запчастинами, 20 ​​безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN, 12 дронів-розвідників SONGBIRD, шість дронів Hornet XR та 20 надводних дронів, 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи), 10 кулеметів MG3 з запасними стволами та затворами, один мільйон набоїв для вогнепальної зброї.

Читайте також: ФРН до кінця року поставить Україні ще чотири системи IRIS-T

Також до нового пакета військової допомоги увійшли один гусеничний транспортер Warthog, три мостоукладачі Beaver із запасними частинами, одна інженерна машина Dachs із запчастинами, 22 бронемашини із захистом від мін (MRAP), шість танків для розмінування WISENT 1 із запчастинами, матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів, дві системи самозахисту вертольотів AMPS, 8 автоцистерн Zetros, 16 наземних оглядових радарів та два транспортні засоби для захисту кордону.

У повідомленні уряду йдеться і про плани передати Україні ще 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, про що раніше заявляв міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius).

Уряд ФРН планує збільшити допомогу ЗСУ на 400 млн євро

Водночас уряд Німеччини планує терміново збільшити заплановану суму військової допомоги Україні цього року майже на 397 мільйонів євро. Про це 19 вересня повідомили dpa та Reuters з посиланням на лист державного секретаря міністерства фінансів Флоріана Тонкара (Florian Toncar) до бюджетного комітету Бундестагу.

"Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні, існує серйозний ризик того, що Україна без суттєвого збільшення матеріальної підтримки може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії", - йдеться у листі.

Гроші мають бути використані на закупівлю військового обладнання для української армії, зокрема для протиповітряної оборони, безпілотників і засобів захисту.

Член бюджетного комітету Бундестагу Карстен Кляйн (Karsten Klein) вже заявив про підтримку цієї ініціативи. "Ми тримаємо своє слово. Україні терміново потрібні додаткові військові матеріали і військова техніка, щоб захистити свою свободу і наші цінності", - заявив він.