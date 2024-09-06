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Зброя на $250 млн: США розкрили деталі нової допомоги ЗСУ

Анастасія Шепелева
6 вересня 2024 р.

До нового пакету військової допомоги Україні увійшли ракети для ППО, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніка та протитанкові засоби.

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Робота HIMARS в Україні
Робота HIMARS (ілюстративне фото)Фото: Armed Forces of Ukraine/Cover Images/IMAGO

Міністерство оборони США (Пентагон) розкрило вміст нової військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів, анонсованої під час засідання у форматі "Рамштайн" у п'ятницю, 6 вересня. 

Як повідомили у Пентагоні, нова партія допомоги включатиме ракети протиповітряної оборони (ППО), боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю. Зокрема:

  • корабельні зенітні ракети RIM-7,
  • ракети до переносних зенітних утсановок Stinger,
  • боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS,
  • артилерійські снаряди калібром 155 мм і 105 мм,
  • протитанкові ракети TOW,
  • переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin і ручні протитанкові гранатомети AT-4,
  • бойові машини піхоти Bradley,
  • бронетранспортери M113,
  • бронемашини з захистом від мін і засідок MRAP,
  • боєприпаси до стрілецької зброї та гранати,
  • патрульні катери,
  • морське навчальне обладнання,
  • підривне обладнання та боєприпаси,
  • запчастини та допоміжне обладнання.

Зброю візьмуть з наявних запасів Пентагону, а не замовлятимуть у виробників, тому її доставка не займе багато часу. Втім навіть орієнтовні строки традиційно не повідомляються. 

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