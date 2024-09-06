Зброя на $250 млн: США розкрили деталі нової допомоги ЗСУ

До нового пакету військової допомоги Україні увійшли ракети для ППО, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніка та протитанкові засоби.

Міністерство оборони США (Пентагон) розкрило вміст нової військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів, анонсованої під час засідання у форматі "Рамштайн" у п'ятницю, 6 вересня.

Як повідомили у Пентагоні, нова партія допомоги включатиме ракети протиповітряної оборони (ППО), боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю. Зокрема:

корабельні зенітні ракети RIM-7,

ракети до переносних зенітних утсановок Stinger,

боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS,

артилерійські снаряди калібром 155 мм і 105 мм,

протитанкові ракети TOW,

переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin і ручні протитанкові гранатомети AT-4,

бойові машини піхоти Bradley,

бронетранспортери M113,

бронемашини з захистом від мін і засідок MRAP,

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати,

патрульні катери,

морське навчальне обладнання,

підривне обладнання та боєприпаси,

запчастини та допоміжне обладнання.

Зброю візьмуть з наявних запасів Пентагону, а не замовлятимуть у виробників, тому її доставка не займе багато часу. Втім навіть орієнтовні строки традиційно не повідомляються.

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