Зброя на $250 млн: США розкрили деталі нової допомоги ЗСУ

Зброя на $250 млн: США розкрили деталі нової допомоги ЗСУ6 вересня 2024 р.
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Міністерство оборони США (Пентагон) розкрило вміст нової військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів, анонсованої під час засідання у форматі "Рамштайн" у п'ятницю, 6 вересня.
Як повідомили у Пентагоні, нова партія допомоги включатиме ракети протиповітряної оборони (ППО), боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю. Зокрема:
- корабельні зенітні ракети RIM-7,
- ракети до переносних зенітних утсановок Stinger,
- боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS,
- артилерійські снаряди калібром 155 мм і 105 мм,
- протитанкові ракети TOW,
- переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin і ручні протитанкові гранатомети AT-4,
- бойові машини піхоти Bradley,
- бронетранспортери M113,
- бронемашини з захистом від мін і засідок MRAP,
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати,
- патрульні катери,
- морське навчальне обладнання,
- підривне обладнання та боєприпаси,
- запчастини та допоміжне обладнання.
Зброю візьмуть з наявних запасів Пентагону, а не замовлятимуть у виробників, тому її доставка не займе багато часу. Втім навіть орієнтовні строки традиційно не повідомляються.
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