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Після удару РФ по Полтаві Байден пообіцяв Києву системи ППО

Катерина Вєнкіна | Ольга Журавльова
4 вересня 2024 р.

За словами президента США, Вашингтон продовжуватиме надавати Києву необхідні для захисту кошти. Байден засудив "жахливу атаку" РФ на Полтаву.

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На місці удару в Полтаві
У Полтаві понад 50 загиблих від удару РФФото: Patryk Jaraccz/AFP

Ракетний удар Росії по Полтаві, який забрав життя понад 50 людей, - трагічне нагадування про "тривалі і обурливі спроби" президента РФ Володимира Путіна "зламати волю вільного народу" в Україні. Про це йдеться в заяві американського лідера Джо Байдена, поширеній у вівторок, 3 вересня, Білим домом.

"Я рішуче засуджую цю жахливу атаку", - підкреслив Байден.

За його словами, народ України вже два з половиною роки непохитно протистоїть агресії Москви. Сполучені Штати продовжать стояти на його боці, зокрема надаючи  системи протиповітряної оборони  та необхідні для захисту кошти, додав американський президент.

"Не помиляйтеся: Росія не здобуде перемогу у цій війні. Переможе народ України", - резюмував він.

Кірбі: США спрямує Києву додаткову військову допомогу

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі раніше назвав атаку "ще одним жахливим нагадуванням про жорстокість Путіна щодо народу України". Він додав, що найближчими тижнями Сполучені Штати направлять Києву додаткову військову допомогу.

За даними офісу Генпрокурора України на вечір 3 вересня,  51 особа загинула  та понад 200 отримали поранення внаслідок атаки РФ на Полтаву. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, під час удару було зруйновано одну з будівель Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, багато хто опинився під завалами.

Згідно з попередніми даними українського міноборони, російські військові використали дві балістичні ракети. Вони потрапили до навчального закладу та лікарні. Розпочато досудове розслідування у справі про посягання на територіальну цілісність та недоторканність країни.

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