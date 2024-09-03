У Німеччині, Британії та США засудили удар РФ по Полтаві

Глава німецького МЗС Анналена Бербок наголосила після вбивства Росією понад 50 людей та поранення більше 270 в Полтаві, що Володимир Путін має бути притягнутий до відповідальності.

Міністерка закордонних справ Німеччини (Annalena Baerbock) засудила російський ракетний удару по Полтаві, який вбив понад 50 людей та поранив більше 270.

"Поки Володимир Путін - в Улан-Баторі, дві російські ракети вдарили по Полтаві. Друга - в момент, коли рятувальники вже надавали допомогу пораненим. Жорстокість Путіна не знає меж. Він має бути притягнутий до відповідальності", - написала вона у вівторок, 3 вересня, в соціальній мережі X.

У німецькій опозиції після цього удару звинуватили Путіна у воєнних злочинах. "Це не звичайні військові дії. Це найсерйозніші воєнні злочини проти цивільного населення України, вже вкотре", - заявив агентству dpa глава Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

США готують нову військову допомогу Україні

Засудив удар і міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі. "Удар Росії по Полтаві - це останній жахливий акт агресії в мерзенній і незаконній війні Путіна проти України. Мої думки - з усіма жертвами та їхніми близькими. Ми - з Україною", - написав він.

Тим часом в адміністрації презиеднта США Джо Байдена наголосили, що цей удар свідчить про необхідність терміново зміцнити українську протиповітряну оборону (ППО). Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що найближчими тижнями США направлять Україні додаткову військову допомогу.