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Костін: Прийняттям Путіна Монголія б'є по своїй суб'єктності

Дмитро Шварц
3 вересня 2024 р.

Відмовою від арешту Путіна Монголія, яка є членом Міжнародного кримінального суду, що видав ордер, свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність, зазначив генеральний прокурор України Андрій Костін.

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Володимир Путін і президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух в Улан-Баторі, 3 вересня 2024 року
В Офісі генпрокурора впевнені, що Монголія "свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність"Фото: Sofya Sandurskaya/Sputnik/Kremlin Pool/AP/picture alliance

Монголія відмовою від виконання ордеру Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт президента Росії Володимира Путіна "свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність", а сам очільник Кремля "принизив країну, цинічно використавши її як розмінну монету у своїй геополітичній грі", заявив генеральний прокурор України Андрій Костін у вівторок, 3 вересня.

"Хотів би нагадати представникам влади цієї країни, що здатність дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом - це один з основних критеріїв належності держави до цивілізованого світу. Світу, який цінує людське життя та свободу. Надання гарантій безпеки злочинцеві підриває саму суть глобальної правової системи і серйозно порушує цінності демократичних країн", - написав Костін у Facebook.

"Україна добре знає ціну незалежності. Норми міжнародного права створені саме для того, щоб народи у світі не платили кров'ю за свою свободу, як зараз за неї платять українці. Ми продовжимо активну співпрацю з міжнародними партнерами, щоб забезпечити покарання для воєнних злочинців і відновити справедливість для всіх, хто постраждав від російської агресії", - додав генпрокурор. 

У Європарламенті вважають, що дії Монголії створять прецедент

Тим часом заступник голови комісії Європейського парламенту з закордонних справах Урмас Пает закликав верховного представника Європейського Союзу Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, повідомляє естонський мовник  ERR.

"Ми просто повинні виконати вимогу МКС - заарештувати злочинця Путіна і доставити його в Гаагу. Якщо Монголія не виконає своїх обов'язків члена МКС, Євросоюз повинен послати їй чіткий сигнал у вигляді дипломатичних та економічних заходів", - сказав Пает.

"Відмова Монголії заарештувати Путіна створить прецедент і відкриє шлях іншим країнам до вибіркового застосування ордерів на арешт МКС", - ідеться в зверненні низки євродепутатів до Борреля.

Ордер на арешт Путіна 

МКС розшукує Путіна з 17 березня 2023 року, як і його уповноважену з прав дитини Марію Львову-Бєлову, за воєнні злочини в Україні, зокрема депортацією дітей з окупованих росіянами територій України до РФ.

Монголія стала членом МКС у 2003 році. Згідно з установчим договором, держава зобов'язана співпрацювати з судом, в тому числі заарештовувати і видавати будь-яких підозрюваних, які в'їжджають на її територію. У 2023 році Монголія також номінувала одного з суддів свого Верховного суду на посаду судді МКС, і він став першим монгольським суддею Міжнародного кримінального суду.

Раніше ЄС і міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) заявляли, що очікують від Монголії арешту Путіна, якщо той відвідає країну. Також заарештувати Путіна закликала Молдову Україна. Втім зранку у вівторок Путіна зустріла почесна монгольська варта, а потім з ним провів зустріч президент Монголії, з яким вони разом поклали вінок до пам'ятника радянському полководцю Георгію Жукову. Візит триває. 

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