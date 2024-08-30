Україна закликає Монголію арештувати Путіна за ордером МКС

Міністерство закордонних справ України у п'ятницю, 30 серпня, закликало Монголію виконати міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та передати його Міжнародному кримінальному суду (МКС), якщо президент РФ приїде в країну.

Раніше Кремль повідомив, що Путін планує відвідати Монголію 3 вересня на запрошення президента країни Ухнаагійна Хурелсуха.

"Українська сторона сподівається, що уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Російської Федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією", - зауважили в МЗС України.

У відомстві додали, що депортація українських дітей - лише один з численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям. "Ці особи винні в агресивній війні проти Україні, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді", - зазначили в міністерстві.

Кремль: Не переймаємось щодо МКС

Коментуючи ймовірність виконання Монголією ордера МКС, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що усі аспекти візиту Путіна до країни "ретельно готувалися", пише російська державна агенція "РИА Новости".

"Немає переживань. У нас чудовий діалог із нашими друзями з Монголії", - зазначив він.

У п'ятницю Офіс президента Монголії підтвердив інформацію про підготовку візиту президента РФ в країни. Заклики України монгольські офіційні особи наразі не коментували.