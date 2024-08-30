  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

Україна закликає Монголію арештувати Путіна за ордером МКС

Степан Смишляєв
30 серпня 2024 р.

Володимир Путін планує 3 вересня відвідати Монголію, яка визнає юрисдикцію МКС. Україна закликає Улан-Батор виконати міжнародний ордер на арешт президента РФ.

https://p.dw.com/p/4k7Fn
Володимир Путін в оточенні охорони (архівне фото)
Україна закликає Монголію заарештувати Володимира Путіна під час його візиту до країни 3 вересняФото: YE AUNG THU/AFP

Міністерство закордонних справ України у п'ятницю, 30 серпня, закликало Монголію виконати міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та передати його Міжнародному кримінальному суду (МКС), якщо президент РФ приїде в країну.

Раніше Кремль повідомив, що Путін планує відвідати Монголію 3 вересня на запрошення президента країни Ухнаагійна Хурелсуха.

"Українська сторона сподівається, що уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Російської Федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією", - зауважили в МЗС України.

У відомстві додали, що депортація українських дітей  - лише один з численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям. "Ці особи винні в агресивній війні проти Україні, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді", - зазначили в міністерстві.

Кремль: Не переймаємось щодо МКС

Коментуючи ймовірність виконання Монголією ордера МКС, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що усі аспекти візиту Путіна до країни "ретельно готувалися", пише російська державна агенція "РИА Новости".

"Немає переживань. У нас чудовий діалог із нашими друзями з Монголії", - зазначив він.

У п'ятницю Офіс президента Монголії підтвердив інформацію про підготовку візиту президента РФ в країни. Заклики України монгольські офіційні особи наразі не коментували.

Ордер на арешт Путіна: хто може заарештувати президента РФ?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Будівля Міжнародного кримінального суду в Гаазі

Україна ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду

Україна ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду

Ратифікація Римського статуту дозволить Україні більш ефективно працювати над покаранням росіян за злочини.
Політика21 серпня 2024 р.
Переможниця виборів президента Мексики Клаудіа Шейнбаум і чинний президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Мексика не заарештовуватиме Путіна на інавгурації президентки

Мексика не заарештовуватиме Путіна на інавгурації президентки

Чинний президент Мексики, яка є членом МКС, відхилив прохання посольства України заарештувати президента РФ, якщо той приїде в Мехіко на інавгурацію нової глави держави.
Політика9 серпня 2024 р.
Штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Женеві, Швейцарія

Женевські конвенції. Застарілий інструмент міжнародного права?

Женевські конвенції. Застарілий інструмент міжнародного права?

Женевським конвенціям виповнюється 75 років. Наскільки актуальними є ці конвенції сьогодні, зважаючи на масові жертви серед цивільного населення та воєнні злочини в сучасних конфліктах?
Конфлікти12 серпня 2024 р.