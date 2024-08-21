Україна ратифікувала Римський статут МКС

Ратифікація Римського статуту дозволить Україні більш ефективно працювати над покаранням росіян за злочини.

Верховна Рада України у середу, 21 серпня, ухвалила закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) та поправок до нього.

Як повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, законодавчу ініціативу підтримав 281 народний депутат.

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Україна підписала Римський статут МКС 20 січня 2000 року.

Проєкт закону про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) та поправок до нього на розгляд українського парламенту 15 серпня вніс президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, МКС видав вже низку ордерів на арешт військово-політичного керівництва Росії за злочини в Україні. Зокрема, видані ордери на арешт: президента РФ Володимира Путіна, уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу, начальника генштабу РФ Валерія Герасимова, низки військових командувачів.