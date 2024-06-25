МКС видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

МКС видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова25 червня 2024 р.
Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу РФ Валерія Герасимова, про що йдеться у повідомленні МКС у вівторок, 25 червня.
Вони, як зазначає суд, несуть відповідальність за воєнні злочини у вигляді нападів на цивільні об’єкти та у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкодження цивільних об'єктів, а також за злочин проти людяності.
"Є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, нанесені російськими збройними силами по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Також у суді зазначили, що протягом вказаного періоду "російські збройні сили завдали великої кількості ударів по численних електростанціях і підстанціях у багатьох локаціях в Україні".
Київ: Усі відповідатимуть за зло
"Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність. Важливе рішення. Всі відповідатимуть за зло", - прокоментував рішення керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Нагадаємо, що у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньою авіацією Повітряно-космічних сил Росії Сергія Кобилаша, а також командувача Чорноморським флотом РФ Віктора Соколова.
У березні 2023 року МКС видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової через депортацію українських дітей в Росію.