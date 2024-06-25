МКС видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Шойгу і Герасимова звинувачують у воєнних злочинах та злочині проти людяності, а саме - в методичних ударах по українській енергосистемі.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу РФ Валерія Герасимова, про що йдеться у повідомленні МКС у вівторок, 25 червня.

Вони, як зазначає суд, несуть відповідальність за воєнні злочини у вигляді нападів на цивільні об’єкти та у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкодження цивільних об'єктів, а також за злочин проти людяності.

"Є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, нанесені російськими збройними силами по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Також у суді зазначили, що протягом вказаного періоду "російські збройні сили завдали великої кількості ударів по численних електростанціях і підстанціях у багатьох локаціях в Україні".

Київ: Усі відповідатимуть за зло

"Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність. Важливе рішення. Всі відповідатимуть за зло", - прокоментував рішення керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньою авіацією Повітряно-космічних сил Росії Сергія Кобилаша, а також командувача Чорноморським флотом РФ Віктора Соколова.

У березні 2023 року МКС видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової через депортацію українських дітей в Росію.