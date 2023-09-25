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ПолітикаРосійська Федерація

РФ оголосила в розшук голову Міжнародного кримінального суду

Віталій Кропман | Євгенія Наконечна
25 вересня 2023 р.

У Росії "розшукують" поляка Пйотра Гофманського, першого віцепрезидента МКС Луса дель Кармен Ібаньєса Каррансу з Перу та німецького суддю Бертрама Шмітта.

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Будівля МКС у Гаазі
Будівля МКС у ГаазіФото: Klaus Rainer Krieger/reportandum/IMAGO

Росія оголосила "в розшук" голову Міжнародного кримінального суду (МКС) - поляка Пйотра Гофманського. Відповідне повідомлення з'явилося в базі розшуку міністерства внутрішніх справ РФ у понеділок, 25 вересня.

Також "розшукуються" перший віцепрезидент МКС Лус дель Кармен Ібаньєс Карранса з Перу таа німецький суддя Бертрам Шмітт (Bertram Schmitt).

Після того, як у березні МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна і дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової за підозрою у причетності до воєнних злочинів в Україні - викрадення українських дітей - Росія вже оголосила в розшук кількох суддів МКС і головного прокурора Каріма Хана.

Російські слідчі закидають їм "завідомо незаконне взяття під варту, готування до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин".

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