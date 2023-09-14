У Києві відкрився офіс МКС: найбільший поза Гаагою

Найбільше представництво МКС поза Гаагою відкрилося в Києві. В Україні розраховують, що це допоможе оперативніше й ефективніше реагувати на злочини Росії.

Польовий офіс Міжнародного кримінального суду (МКС) розпочав роботу в Києві. Він стане найбільшим представництвом МКС поза Гаагою, повідомив у четвер, 14 вересня, Офіс генерального прокурора України.

"Це нова глава нашої співпраці. Робота офісу підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців", - заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

Своєю чергою прокурор МКС Карім Хан зауважив, що партнерство суду з Україною - "це світанок нового часу", в якому "ми повинні проявити, і проявляємо, витримку та наполегливість, аби наші слова не були порожніми словами". "Їх відчувають постраждалі як в Україні, де я маю честь зараз бути, в так і в усьому світі", - сказав він.

В Україні зареєстровано понад 104 тисячі воєнних злочинів

Костін подякував Хану за колосальну роботу, яку МКС здійснює для притягнення до відповідальності винуватців міжнародних злочинів. Серед результатів такої роботи він назвав, зокрема, ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.

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Костін також відзначив роботу команди МКС з розслідуванням низки тяжких злочинів безпосередньо на місцях їхнього вчинення на території України. Зокрема, він подякував за швидку реакцію команди МКС на підрив греблі Каховської гідроелектростанції.

"Ми повністю відкриті та прозорі. Надаємо усі необхідні матеріали, доступ до місць злочинів, доказів та свідчень. Робимо все від нас залежне, аби експерти МКС мали змогу побачити наслідки злочинів агресора на власні очі і зробити власні неупереджені висновки", - зазначив генпрокурор.

За даними Офісу генпрокурора, в Україні вже зареєстровано понад 104 тисячі воєнних злочинів, їхня кількість збільшується щоденно.

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