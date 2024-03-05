МКС видав ордери на арешт двох командувачів армії Росії

Командувачів дальньою авіацією та Чорноморським флотом Росії підозрюють у воєнних злочинах і злочині проти людяності. Ці підозри пов'язані, зокрема, з ударами по українській енергетичній інфраструктурі.

Міжнародний кримінальний суд (МКС)у вівторок, 5 березня, видав ордери на арешт командувача дальньою авіацією Повітряно-космічних сил Росії Сергія Кобилаша, а також командувача Чорноморським флотом РФ Віктора Соколова, повідомляється на сайті суду.

МКС вважає, що обидва військових несуть відповідальність за низку воєнних злочинів. Серед них: напад на цивільні об’єкти, заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкоджень цивільним об’єктам. Крім того, їх підозрюють у злочині проти людяності, а саме "нелюдських діях (…), що навмисно спричиняють сильні страждання або серйозні тілесні чи психічні чи фізичні ушкодження".

На думку суддів МКС, існують "розумні підстави" вважати, що вони мають понести індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини.

Привід для ордерів - атаки по енергетичній інфраструктурі

Окремо у суді зауважили, що є "достатні підстави" вважати, що Кобилаш і Соколов несуть відповідальність за ракетні удари, завдані силами під їхнім командуванням по українській енергетичній інфраструктурі у період щонайменше "з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року".

"Удари були спрямовані по цивільних об’єктах, і для тих будов, які могли бути кваліфіковані як військові об’єкти у відповідний час, очікувана випадкова шкода та збиток для цивільного населення були б однозначно надмірні для очікуваної військової переваги", - наголосили у суді.

Оскільки удари були системними і тривалими, у суді вважають це причиною говорити і про вказаний злочин проти людяності.

Зауважимо, що після ракетного удару, який Україна завдала у вересні 2023 року по штабу Чорноморського флоту РФ, низка ЗМІ повідомляли про загибель Віктора Соколова. Втім, офіційно ані українські, ані російські посадовці цього не підтверджували.

У березні 2023 року МКС видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової через депортацію українських дітей в Росію.