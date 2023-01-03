СБУ оголосила перші підозри за обстріли цивільних об'єктів

Перші підозри оголосили командувачу дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ Сергію Кобилашу та колишньому командувачу Чорноморським флотом РФ. Їм може загрожувати довічне ув'язнення за обстріли цивільних об'єктів.

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Служба безпеки України (СБУ) оголосила у вівторок, 3 січня, перші підозри за обстріли цивільної інфраструктури - командувачу дальньої авіації повітряно-космічних сил російських збройних сил генерал-полковнику Сергію Кобилашу та колишньому командувачу Чорноморським флотом РФ адміралу Ігорю Осіпову.

Їм інкримінують планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

"У ході розслідування слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст", - ідеться в повідомленні спецслужби. За її даними, саме за його наказом окупанти здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об'єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України.

Осіпов, за даними слідства, з 24 лютого до 10 серпня 2022 року віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських містах.

Перші підозри за обстріл цивільних об'єктів

В СБУ наголошують, що це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об'єктів. У разі доведення провини російським командувачам може загрожувати довічне ув'язнення.

З осені українська енергетична система зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних ударів і 14 атак дронів, які завдали значних пошкоджень генерації та магістральним мережам.

Останній масований ракетний обстріл Росія здійснила 31 грудня, випустивши по Україні понад 20 ракет. Внаслідок цього у Києві загинули двоє людей, у Хмельницькому в лікарні померла 22-річна дівчина. Десятки людей по Україні дістали поранень.

Останню атаку дронами-камікадзе РФ здійснила в ніч на 2 січня. Протиповітряна оборона знищила всі випущені безпілотники.

За даними речника командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, від першої атаки на енергетичну інфраструктуру 11 вересня кількість знищених російських дронів близиться до пів тисячі. Приблизно стільки ж російських крилатих ракет перехопили ЗСУ.

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