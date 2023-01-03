  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Люди збирають вціліле після ракетного влучання в будинок в Запоріжжі
Люди збирають вціліле після ракетного влучання в будинок в Запоріжжі 1 січняФото: Andriy Andriyenko/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

СБУ оголосила перші підозри за обстріли цивільних об'єктів

Анастасія Шепелева
31 хв. тому

Перші підозри оголосили командувачу дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ Сергію Кобилашу та колишньому командувачу Чорноморським флотом РФ. Їм може загрожувати довічне ув'язнення за обстріли цивільних об'єктів.

https://p.dw.com/p/4Lfsz

Служба безпеки України (СБУ) оголосила у вівторок, 3 січня, перші підозри за обстріли цивільної інфраструктури - командувачу дальньої авіації повітряно-космічних сил російських збройних сил  генерал-полковнику Сергію Кобилашу та колишньому командувачу Чорноморським флотом РФ адміралу Ігорю Осіпову.

Їм інкримінують планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 

"У ході розслідування слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст", - ідеться в повідомленні спецслужби. За її даними, саме за його наказом окупанти здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об'єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України.

Осіпов, за даними слідства, з 24 лютого до 10 серпня 2022 року віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських містах.

Перші підозри за обстріл цивільних об'єктів

В СБУ наголошують, що це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об'єктів. У разі доведення провини російським командувачам може загрожувати довічне ув'язнення.

З осені українська енергетична система зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних ударів і 14 атак дронів, які завдали значних пошкоджень генерації та магістральним мережам.

Останній масований ракетний обстріл Росія здійснила 31 грудня, випустивши по Україні понад 20 ракет. Внаслідок цього у Києві загинули двоє людей, у Хмельницькому в лікарні померла 22-річна дівчина. Десятки людей по Україні дістали поранень.

Останню атаку дронами-камікадзе РФ здійснила в ніч на 2 січня. Протиповітряна оборона знищила всі випущені безпілотники.

За даними речника командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, від першої атаки на енергетичну інфраструктуру 11 вересня кількість знищених російських дронів близиться до пів тисячі. Приблизно стільки ж російських крилатих ракет перехопили ЗСУ.

Читайте також: Зеленський про "новорічну" атаку РФ: Це не християни, вони - за диявола

Дрони-камікадзе Shahed-136: що відомо і як з ними боротися

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Чоловік у військовій формі перед ЗРК NASAMS

Атака РФ на Новий рік: сили ППО збивали дрони з NASAMS

Атака РФ на Новий рік: сили ППО збивали дрони з NASAMS

Відбиваючи атаку дронів в новорічну ніч, ЗСУ отримали унікальний досвід перезаряджання зенітних ракетних систем в режимі реального бою, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Конфлікти1 січня 2023 р.
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Люди збирають вціліле після ракетного влучання в будинок в Запоріжжі

СБУ оголосила перші підозри за обстріли цивільних об'єктів

Конфлікти31 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ідентичну кольорову гаму мають прапори Швеції, ЄС та України

Головування Швеції у ЄС на тлі війни РФ проти України

Головування Швеції у ЄС на тлі війни РФ проти України

Політика5 год. тому
Залишки спалених баків сміття та електросамокатів на вулицях Берліна

Німеччина: як запобігти новорічному хуліганству

Німеччина: як запобігти новорічному хуліганству

Закон і право18 год. тому
external

"Незламність Бахмута - це волонтери": як виживає місто

"Незламність Бахмута - це волонтери": як виживає місто

Конфлікти23 год. тому02:22 хв.
external

Військова техніка, зроблена на звичайному СТО

Військова техніка, зроблена на звичайному СТО

Технології24 год. тому05:07 хв.
І чергова російська ракетна атака не залякала українців - зустріч Нового 2023 року в Києві

Попри ракетний удар: як зустріли Новий рік в Україні

Попри ракетний удар: як зустріли Новий рік в Україні

Конфлікти1 січня 2023 р.
Хорватські куни та євро

Хорватія переходить на євро. Які настрої в країні

Хорватія переходить на євро. Які настрої в країні

Політика1 січня 2023 р.
На головну сторінку