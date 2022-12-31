"Новорічна" атака: Росія випустила понад 20 ракет, є жертви

Росія вдарила 31 грудня по Україні ракетами та дронами. Більшість протиповітряна оборона збила. Але є влучання в об'єкти інфраструктури, загиблі та постраждалі.

Росія завдала вдень в суботу, 31 грудня, чергового, вже 11-го, масованого удару по Україні, застосувавши дрони-камікадзе та крилаті ракети.

За попередніми даними, РФ запустила 20 крилатих ракет повітряного базування з застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування, повідомив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний. "Силами і засобами нашої протиповітряної оборони (ППО) знищено 12 крилатих ракет: шість в межах Київської, п'ять - Житомирської та одну - Хмельницької областей", - написав він у Facebook.

Також на Київщині збили російський безпілотник "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції української ППО, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

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Наслідки обстрілів у Києві

Внаслідок атаки на Київ у Солом'янському районі міста через уламок ракети загинула людина, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. 21 людина дістала поранення, серед них - журналіст з Японії. Одна людина - у вкрай важкому стані.

Як розповів мер Києва Віталій Кличко, різних ступнів пошкоджень зазнали будівлі двох шкіл в Солом'янському районі, одна - в Печерському, а також дитячий садок у Солом'янському районі.

За даними Київської міської військової адміністрації, у Голосіївському районі пошкоджена господарська споруда та автомобіль, у Солом'янському - приватний житловий будинок, готель "Адлер", у Печерському зруйновані п'ять поверхів готелю "Алфавіто", а в Дніпровському районі на вулиці виявили уламки ракети. Крім того, повибивало шибки в палаці "Україна".

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Поранені цивільні

На Хмельниччині внаслідок обстрілу поранені восьмеро цивільних. Наймолодшій постраждалій - 19 років. У важкому стані знаходиться 22-річна дівчина, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гамалій. За його словами, є влучання у військовий об'єкт в Хмельницькому, пошкоджена техніка. Також є влучання в автозаправну станцію. Крім того, пошкоджені вісім транспортних засобів, 13 житлових будинків, складські приміщення. Пошкоджень критичної інфраструктури немає.

На Миколаївщині поранення отримали шестеро людей. Як повідомляє голова ОВА Віталій Кім, троє людей госпіталізовані, а трьом допомогу надали на місці.

У Запорізькій області поранені четверо людей: одна дитина, дві жінки, в тому числі одна вагітна, та чоловік. Дівчинка 2008 року народження - у важкому стані в реанімації, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Проблем з електрикою вдалося уникнути

Завдяки роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергетичної системи України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. "Це найскладніші Різдвяні свята і Новий рік за всю історію незалежної України. Ворог намагається зламати нас у будь-який спосіб. Проте попри плани агресора українські енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом", - написав він у Facebook.

У Києві, як повідомив Кличко, 30 відсотків споживачів залишились без світла через аварійні відключення. Втім, система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі - вода та тепло в киян є, запевнив мер української столиці.