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Майдан Незалежності, Київ, листопадФото: Mykola Berdnyk/DW
КонфліктиУкраїна

Київ: Атаки РФ убили вже 120 людей і пошкодили 600 будівель

Олександр Куницький
5 год. тому

У Києві за час повномасштабної війни Росії проти України загинули 120 людей, з яких п'ятеро - діти. Поранення отримали 495 мешканців, у тому числі 30 дітей.

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З початку повномасштабної війни Росії проти України в Києві загинули 120 людей, з яких п'ятеро - діти. Поранення отримали 495 мешканців, у тому числі 30 дітей. Про це в п'ятницю, 30 грудня, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

Усього РФ здійснила 52 повітряні атаки на Київ, унаслідок яких були пошкоджені понад 600 будівель. Значних руйнувань зазнала критична інфраструктура Києва. 

Від початку повномасштабного вторгнення в Києві пролунало 638 сирен повітряної тривоги. "Загальна тривалість тривог - 693 години 49 хвилин. Тобто практично 29 днів! Цілий календарний місяць в цьому році мешканці міста провели в укриттях та бомбосховищах!", - цитує Попка пресслужба КМВА.

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Кличко: Київ переповнений

Втім, нині у Києві мешкає майже стільки ж людей, скільки було до 24 лютого, заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel. "Ми рахуємо, скільки стільникових телефонів використовується. Перед війною тут було 3,8 мільйона людей, у березні менше мільйона, у липні 2-2,5 мільйона, тепер 3,6 мільйона. 300 тисяч з них є внутрішньопереміщеними особами. Місто переповнене", - сказав він.

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Нагадаємо, у ніч на 30 грудня РФ знову атакувала Київ іранськими дронами Shahed. Сили протиповітряної оборони збили усі п'ять безпілотників, які зафіксували над містом.

Віталій Кличко про те, як Київ переживе зиму

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